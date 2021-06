Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 14 juni 2021 - aflevering 98

Lisa heeft in tegenstelling tot Jonas geen inspiratie. Ze wil niet meer voor Massa werken. Dorine besluit tegen haar zin om het team van Mark te engageren om hun Chulo-idee te pitchen en met Massa samen te werken. Jonas en Mark stellen hun idee voor aan de CEO van Chulo en halen de opdracht binnen. Maar Lisa wordt, tot ergernis van Jonas, als supervisor aangesteld voor de campagne. Mikhel wordt door Gert ingezet voor de campagne van Vilvoorde. Renée krijgt plots krampen terwijl Lars bij haar is. Hij maakt zich meteen zorgen om de baby en ontfermt zich over haar. Door de afkickverschijnselen voelt Lisa zich beroerd.

Dinsdag 15 juni 2021 - aflevering 99

Elke wordt door Lisa gecast als model voor de campagne van Chulo. Remco ziet zijn kans schoon om als haar manager aan de slag te gaan. Katja wordt kwaad op Lisa omdat zij niet het gezicht mag worden van Chulo. Het komt opnieuw tot een fysieke schermutseling tussen de zussen. Jonas probeert te sussen en bedenkt een nieuwe rol voor Katja in de spot. Gert draagt Lisa op om te spioneren, maar dat ziet Lisa niet zitten. Ze hoopt het vertrouwen van Mark en Jonas terug te winnen. Jonas wil Lisa echter liever zoveel mogelijk buiten het project houden.

Woensdag 16 juni 2021 - aflevering 100

Pilar houdt Gert tegen om Lisa te zoenen. Ze blijft bij Lisa slapen, die 's morgens een black-out blijkt te hebben. Pilar vreest dat Lisa verslaafd is aan de pillen. Gert probeert informatie te ontfutselen bij Lisa rond Jonas' plannen om Massa opnieuw over te nemen. Lars, Elke en Remco houden een feestje in de Keetal om de nieuwe carrière van Elke en Remco te vieren. Jelle wordt steeds verliefder op Mikhel. Suzanne krijgt te horen dat de voedselinspectie zal langskomen in de Keetal na een vermeende salmonella-besmetting. Mark zorgt ervoor dat de spot voor Chulo mag meedingen in de HOTSPOT-wedstrijd. De timing is echter heel strak.

Donderdag 17 juni 2021 - aflevering 101

Lisa wordt onwel op de set en blijft hierdoor afwezig op de shoot. Toch blijkt het een succes, met een rolletje voor Katja en Elke die er een succesvolle eerste opdracht op heeft zitten. De inspecteur bestempelt de Keetal als veilig. Pilar heeft het nogmaals gehad met Remco. Ze vergeeft hem niet zomaar het feestje in de Keetal, de avond voor een voedselinspectie nota bene! Remco giet zijn emoties in een dans en wordt zo closer met zijn 'danslerares' Elke. Wanneer Pilar hen bezig ziet, krijgt ze argwaan. Remco wil indruk maken op Pilar maar verzwikt zijn enkel. Lisa heeft een aanvaring met Simon en besluit toch nog een pilletje te nemen.

Vrijdag 18 juni 2021 - aflevering 102

Wanneer Gert de spot van Chulo van Jonas opeist, besluit Lisa Jonas te helpen en een kopie te maken van de harde schijf waar het spotje opstaat. Maar dan komt Gert binnen. Elke voelt zich verantwoordelijk voor de relatieproblemen van Remco en Pilar en maant Lars aan om Pilar te doen inzien dat ze niet zonder Remco kan. Remco maakt zich ondertussen vooral zorgen om zijn deelname bij IYGT. Mark drukt Lars op het hart om te zwijgen tegen Renée over zijn agressieve daad. Lisa gaat hardnekkig op zoek naar de pilletjes.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.