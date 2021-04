Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Vrijdag was er geen aflevering van 'Lisa' door de persconferentie rondom de coronamaatregelen. De aflevering is doorgeschoven naar maandag. Fans kunnen het verhaal dus probleemloos blijven volgen. Lees snel wat er deze week gebeurt!

Maandag 26 april 2021 - aflevering 64

Lisa verdiept zich in NLP. Wanneer Katja haar opnieuw vernedert, vliegt Lisa uit: ze verwijt Katja dat haar verloving met Jonas nep is. Dorine nodigt Katja uit en verontschuldigt zich. Katja is zo blij met Dorines ommekeer dat ze haar hart lucht over Lisa. Een paar uur later laat Gert tegen Katja vallen dat hij geruchten heeft opgevangen dat Jonas met haar wil breken. Geruchten die Lisa zou verspreiden. Katja is zo boos dat ze Jonas voor de keuze stelt: verder werken met Lisa aan de Tasha-campagne of zijn relatie met Katja. Remco is overstuur nu hij weet dat Jelle bi is. Pilar lacht zijn zorgen weg. Jelle beseft dat niet iedereen kan begrijpen wat het betekent om bi te zijn en hij beslist om het via zijn vlog uit te leggen. Patrick zet de procedure in gang om Erik dood te laten verklaren.

Dinsdag 27 april 2021 - aflevering 65

Jonas heeft beslist om de samenwerking met Lisa stop te zetten. Lisa is er kapot van. Ze beseft ook dat ze niet fair is tegenover Mikhel. Lisa wil nog eens proberen om Katja om te praten. Katja is in de fitness omdat ze aan haar figuur wil werken met het oog op haar huwelijk en haar modellenwerk. Mark maakt zich zorgen nu Lisa niet meer aan de Tasha-campagne werkt. Dorine en Gert zijn tevreden: met heel weinig moeite zijn ze erin geslaagd om zowel Lisa en Katja als Jonas en Lisa uit mekaar te krijgen. Jelle wil ook een filmpje opnemen 'Hoe versier ik een jongen?'. Hij vraagt aan Mikhel hem te helpen. Ze nemen er twee op: eentje voor een snelle date en eentje voor een romantische relatie.

Woensdag 28 april 2021 - aflevering 66

Katja en Jonas gaan bij Dorine hun trouwfeest bespreken. Nu Katja officieel verloofd is, heeft ze geen bezwaar dat Jonas en Lisa samen aan de Tasha-campagne werken. Lisa draait de knop om: ze staat achter het huwelijk van Katja en Jonas en is zelf overtuigd van haar liefde voor Mikhel. Suzanne verbrandt zich tijdens het koken. Ze zal een paar dagen niet in haar keuken kunnen staan. Pilar maakt er een challenge voor Jelle van om de keuken van Suzanne over te nemen. Remco heeft het erg druk met de voorbereidingen voor zijn IYGT-auditie.

Donderdag 29 april 2021 - aflevering 67

Suzanne krijgt van Dorine te horen wat het huwelijk van Katja zou kosten. Onder impuls van coach Elke oefent Remco zijn dansact en schrijft hij zich in voor IYGT. Jelle oefent zijn kookskills en overtuigt Suzanne ervan dat hij de menukaart van Keetal mag vereenvoudigen tijdens zijn periode als interim-chef. Hij vraagt zijn volgers om hem eenvoudige recepten te bezorgen. Lisa werkt een briljant idee uit voor de Tasha-campagne: een huwelijk in Tasha-kleren.

Vrijdag 30 april 2021 - aflevering 68

Katja stelt voor om haar huwelijk met Jonas te integreren in de Tasha-campagne, waardoor de klant alles betaalt. Jonas beseft dat het voor Massa de redding zou kunnen betekenen, maar toch zit het hem niet lekker. Hoewel Katja's idee lijnrecht tegenover Lisa's idee van romantiek staat, verdedigt Lisa Katja tegenover Jonas. Mikhel wil dat er niets tussen hem en Lisa staat en onthult een groot geheim. Lisa apprecieert Mikhels openheid en vraagt zich af of ze nu ook open kaart moet spelen en hem vertellen dat ze verliefd is geweest op Jonas. Suzanne krijgt slecht nieuws te verwerken. Dat betekent niet alleen een emotionele schok, die ze voor Katja en Lisa probeert te verstoppen. Jelle doet zijn best om zijn challenge te doen slagen en slooft zich uit in de Keetal.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.