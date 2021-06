Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Vrijdag was er de persconferentie over de versoepelingen rondom corona, dus de aflevering van toen is doorgeschoven naar maandag. Bovendien zie je je favoriete telenovelle vanaf nu om 20.00 uur, net na het 'VTM NIEUWS'.

Maandag 7 juni 2021 - aflevering 93

Mark is er het hart van in dat de baby niet van hem is. Simon heeft het moeilijk wanneer hij hoort dat Suzanne en Patrick willen gaan samenwonen. Pilar is opgelucht te horen dat haar ouders niet meer naar Spanje willen verhuizen. Lisa laat zich door Katja overhalen om Gert in te palmen en neemt hiervoor diens pillen. Jonas ziet het geflikflooi tussen Lisa en Gert.

Dinsdag 8 juni 2021 - aflevering 94

Lisa ontdekt met de hulp van Remco dat Gert en Dorine met de rekeningen van Massa hebben gesjoemeld. Ze stuurt Katja naar Jonas in de hoop dat dit hem ervan weerhoudt om naar Amerika te vertrekken. Dit lukt, maar Katja laat Jonas geloven dat Lisa mee in het complot van Dorine en Gert zat. Na een tumultueuze nacht keert Mark terug naar Renée. Samen bespreken ze de toekomst. Remco heeft al zijn GeDo-personeel moeten ontslaan en is van plan een nieuwe eigen zaak op te starten.

Woensdag 9 juni 2021 - aflevering 95

Lisa is woedend op Katja, die de schuld van de ondergang van Massa in Lisa's schoenen heeft geschoven. Onder invloed van haar pillenverslaving besluit ze Katja terug te pakken. In een woedeaanval gaat ze met een schaar door Katja's kleren. Een bezorgde Pilar confronteert Lisa met haar nieuwe persoonlijkheid. Jonas wil er alles aan doen om Massa te redden en komt met een nieuw plan: een nieuw bedrijf oprichten met alle talentvolle ontslagen medewerkers van Massa. Remco krijgt goed nieuws: hij heeft de selecties van 'If You Got Talent gehaald'. Sinds Gert aan de top staat, is de sfeer op de werkvloer helemaal omgeslagen. Mark confronteert Gert hiermee, maar de discussie loopt uit de hand.

Donderdag 10 juni 2021 - aflevering 96

Lisa besluit voor Gert te gaan werken. Ze weet hem te overtuigen met haar idee voor de campagne van Vilvoorde. Gert zet haar in als teamleider en gebruikt haar om enkele werknemers te ontslaan. Suzanne en Patrick krijgen Lisa's zegen om te gaan samenwonen. Jonas, Katja, Mark, Renée en Mikhel besluiten hun eigen bedrijf op te richten om zo voldoende geld te verdienen en zich op termijn te kunnen inkopen in Massa. Om hun eerste opdracht binnen te halen, moeten ze concurreren met Massa. De nieuwe klant, Chulo, vraagt beide bureaus hun idee te pitchen. Het bureau met de beste pitch krijgt de opdracht.

Vrijdag 11 juni 2021 - aflevering 97

Lisa belooft aan haar collega's dat geen van hen ontslagen zal worden en ze wil met Gert praten, maar die staat niet open voor haar betoog. Lisa's idee voor de campagne van Vilvoorde slaat aan bij de burgemeester. Ze gaat meteen aan de slag. Wanneer ze te horen krijgt dat er nog een opdracht binnen te halen valt door in competitie te gaan met Jonas en Mark, wil ze daar niet aan meedoen. Gert dwingt haar echter om toch iets te bedenken. Remco gaat Elke bedanken omdat zij hem geholpen heeft met zijn auditie en hij geselecteerd werd voor 'If You Got Talent'. Katja kan haar mond niet houden over de plannen van Mark en Jonas om een nieuw bedrijf op te richten, waardoor het nieuws verspreid wordt.

