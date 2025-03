Dit is in maart nieuw op Streamz

In maart ontdekken we of de opdracht van Martijn Lakemeier voor de beruchte familie Walsh stopt, wanneer Alfie Allen onthult voor wie ze echt werken in 'Safe Harbor'.

Daarnaast zien we de familie Dutton geconfronteerd worden met een wrede winter op de ranch. Harrison Ford en Helen Mirren moeten tal van nieuwe uitdagingen aangaan in het tweede seizoen van ‘1923’. ​ Ook de meisjes van ‘Yellowjackets’ ​ proberen zich staande te houden na een meedogenloze winter in de wildernis. Maar terwijl de zomer aanbreekt in het gloednieuwe seizoen, blijven hun onderlinge spanningen hun overlevingskansen in gevaar brengen. Maar niet alles is kommer en kwel, want Xander De Rycke doet je lachen met zijn zaalshow 'Xander: Houdt het voor bekeken 2024'. Blijf zeker Streamz in de gaten houden, want we kondigen nog meer titels aan voor maart. We geven je alvast een sneak peek van enkele series en films uit ons aanbod.

'Chantal' Sz 3

Vanaf 6 maart op Streamz

De eigenzinnige politieagent Chantal is terug! In dit derde seizoen is het leven van Chantal (Maaike Cafmeyer) grondig veranderd: ze vormt nu een koppel met Arne (Steven Mahieu). Daar zijn wat verrassende voordelen aan voor haar, maar Chantal leeft voor haar werk en daar heeft de huiselijke Arne het moeilijk mee. Bovendien ontdekt de puberende Emma (Anna-Marie Missoul) dat het ook wel nadelen heeft om een zorgzame en bezorgde vaderfiguur in huis te hebben…

Naast de terugkerende cast waaronder ook Mathias Sercu ('Onder Vuur'), Yves Degryse ('Callboys'), Patricia Kargbo ('Match'), Zouzou Ben Chikha ('Waarom Wettelen'), Wim Opbrouck ('Nonkels'), Benoit Dorné, Bert Huysentruyt ('Assisen'), Silke Thorrez ('Nonkels') en Kurt Defrancq ('Hidden Assets') wordt de cast dit seizoen versterkt door een aantal nieuwe inwoners in Loveringem. Lize Feryn ('Single Bells'), Julie Delrue ('Billie vs Benjamin'), Serge-Henri Valcke ('Styx'), Isabelle Van Hecke ('Nonkels') en Robin Keyaert ('Close') vertolken de nieuwe personages.

'I, Tonya'

Vanaf 11 maart op Streamz

'I, Tonya' ​ is een biopic gebaseerd op het leven van kunstschaatsster Tonya Harding (Margot Robbie). De film vertelt haar opkomst in de schaatswereld, haar problematische relatie met haar moeder (Allison Janney) en haar gewelddadige huwelijk met Jeff Gillooly (Sebastian Stan). Centraal staat het beruchte schandaal rond haar vermeende betrokkenheid bij de aanval op haar rivaal Nancy Kerrigan in 1994. Terwijl Tonya haar plek in de schaatswereld probeert ​ te behouden, wordt ze geconfronteerd met de destructieve gevolgen van haar persoonlijke relaties en de publieke veroordeling die volgt.

Met een mix van humor, drama en interviews in mockumentary-stijl biedt de film een unieke kijk op de opkomst en ondergang van een van de meest controversiële figuren in de sportgeschiedenis. Allison Janney won zelfs een Academy Award voor vrouwelijke bijrol als de moeder van Tonya.

'Orphan Black' Sz 1 - Sz 5

Vanaf 20 maart op Streamz

'Orphan Black' is een sci-fi thrillerserie die de oplichtster Sarah Manning volgt. Wanneer Sarah getuige is van de zelfmoord van een vrouw die exact op haar lijkt, neemt ze haar identiteit over — en komt zo terecht in een duistere wereld. Gaandeweg ontmoet ze nog meer dubbelgangers zoals de briljante Cosima, de gespannen Alison en de mysterieuze Helena. Samen ontdekken ze dat ze het product zijn van een geheime wetenschappelijke kloonexperiment. De serie volgt Sarah’s zoektocht naar de waarheid over haar afkomst en de gevaarlijke samenzwering die daarmee verbonden is.

De cast van de serie bestaat onder andere uit Tatiana Maslany ('Perry Mason'), Dylan Bruce ('The Spiderwick Chronicles'), Jordan Gavaris ('Hacks'), Kevin Hanchard ('Ginny & Georgia') en Maria Doyle Kennedy ('Outlander'). Tatiana Maslany kreeg veel lof voor haar veelzijdige vertolkingen van de verschillende klonen en won ook een Primetime Emmy als Beste Actrice in een Dramaserie.

'Doc'

Vanaf 27 maart op Streamz

De medische dramareeks ‘Doc’ volgt het verhaal van de briljante Dr. Amy Larsen, hoofd interne geneeskunde in het Westside Hospital in Minneapolis. Na een ernstig auto-ongeluk lijdt ze aan geheugenverlies en mist ze de afgelopen acht jaar van haar leven. Ze herinnert zich niets van de patiënten die ze behandelde, de collega’s met wie ze overhoop lag en de man van wie ze houdt. De enige houvast in deze verwarrende nieuwe realiteit zijn haar vervreemde 17-jarige dochter en een handvol trouwe vrienden. Terwijl ze haar medische carrière probeert voort te zetten, wordt ze geconfronteerd met een persoonlijk leven dat totaal anders is dan ze zich herinnert — inclusief een echtscheiding en vervreemde relaties.

De reeks is naar de hand van scenarist en producent Barbie Kligman van reeksen zoals 'Private Practice', 'P.I.' en 'The Vampire Diaries'. Molly Parker (‘Deadwood’) speelt de briljante Dr. Amy Larsen naast onder andere Scott Wolf (‘Nancy Drew’), Amirah Vann (‘How to Get Away with Murder’), Omar Metwally (‘The Affair’) en Charlotte Fountain-Jardim ('Ted').

'The Exorcism'

Vanaf 6 maart op Streamz Premium+

Anthony Miller (Russell Crowe) is een acteur wiens geestelijke gezondheid verslechtert tijdens de opnames van een horrorfilm. Zijn dochter Lee (Ryan Simpkins) vreest dat zijn steeds vreemdere gedrag voortkomt uit zijn vroegere verslavingsproblemen. Tijdens de opnames wordt Anthony's gedrag steeds vreemder en onverklaarbare, angstaanjagende gebeurtenissen stapelen zich op. Is er meer aan de hand is dan alleen zijn verleden? Wanneer priester Conor (David Hyde Pierce) wordt ingeschakeld om een exorcisme uit te voeren, vervaagt de grens tussen realiteit en nachtmerrie. Wat is werkelijk, en wat is pure waanzin.

'Anyone But you'

Vanaf 13 maart op Streamz Premium+

Bea (Sydney Sweeney) ontmoet Ben (Glen Powell) in een koffiebar en brengen samen de nacht door. Zes maanden later komen ze elkaar weer tegen op de bruiloft van hun zussen in Sydney. Maar wat blijkt, ze kunnen elkaar sindsdien niet meer uitstaan. Om de vragen van hun familie te ontwijken en de vrede te bewaren, doen ze alsof ze een stel zijn. Al snel realiseren ze zich dat ze gevoelens voor elkaar hebben.

'Widow Clicquot'

Vanaf 13 maart op Streamz Premium+

De film 'Widow Clicquot' is een historisch drama gebaseerd op het leven van Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot (Haley Bennett). Na de dood van haar man François (Tom Sturridge) erft Barbe-Nicole op 27-jarige leeftijd zijn wijngaard in de Champagne-regio van Frankrijk. Ondanks tegenstand van haar schoonvader Philippe (Ben Miles) en de uitdagingen van de oorlog, zet ze door om het wijnhuis te behouden en te laten groeien. Met de hulp van wijnhandelaar Louis Bohne (Sam Riley) introduceert ze innovaties in het champagneproductieproces en bouwt ze het merk Veuve Clicquot uit tot een van 's werelds meest vooraanstaande champagnehuizen.

'The Book of Clarence'

Vanaf 13 maart op Streamz Premium+

'The Book of Clarence' is een bijbelse komedie-dramafilm van BAFTA-award winnaar Jeymes Samuel. De film volgt Clarence (LaKeith Stanfield), een man die in Jeruzalem in het jaar 33 na Christus leeft. Om zijn schulden af te lossen en een beter leven te leiden, besluit hij te profiteren van de groeiende populariteit van Jezus Christus door zichzelf uit te roepen tot een nieuwe Messias. Samen met zijn vriend Elijah (RJ Cyler) en de rebelse gladiator Barabbas (Omar Sy) verricht hij zogenaamde wonderen, maar komt in conflict met de Romeinen en de volgelingen van Jezus. Dit leidt tot een reeks gebeurtenissen die zijn leven en overtuigingen op de proef stellen.

'Gunner'

Vanaf 20 maart op Streamz Premium+

Oorlogsveteraan Lee Gunner (Luke Hemsworth) gaat na zijn dienst kamperen met zijn twee zonen en hun oom Jon (Barry Jay Minoff) om de familiebanden te versterken. De reis neemt een dramatische wending wanneer ze per ongeluk op een gewelddadige motorbende stuiten die betrokken is bij een grootschalige drugshandel. Gunner's zonen worden ontvoerd door Dobbs (Mykel Shannon Jenkins), de zoon van de bendeleider Kendrick Ryker (Morgan Freeman) die de organisatie vanuit de gevangenis aanstuurt. Vastberaden om zijn kinderen te redden, gebruikt Gunner zijn militaire vaardigheden om de bendeleden één voor één uit te schakelen en zijn zonen te bevrijden.

'Smile 2'

Vanaf 27 maart op Streamz Premium+

De film volgt popster Skye Riley (Naomi Scott), die zich voorbereidt op een comebacktour na een openbaar schandaal en een auto-ongeluk waarbij haar vriend omkwam. Tijdens deze periode wordt ze geconfronteerd met de demonische Smile Entity die haar vervloekt. Terwijl de vloek haar mentale gezondheid ondermijnt, gaat Skye op zoek naar antwoorden en ontmoet ze Morris (Peter Jacobson), die de Entity al langer volgt. Samen proberen ze de vloek op te lossen.

'Madame Web'

Vanaf 31 maart op Streamz Premium+

De superhelden film vertelt het oorsprongsverhaal van Cassandra 'Cassie' Webb (Dakota Johnson), een paramedicus in New York die helderziende krachten bezit. Met deze nieuwe gave ziet ze een toekomst waarin drie vrouwen, Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) en Mattie Franklin (Celeste O'Connor), bedreigd worden door de mysterieuze Ezekiel Sims (Tahar Rahim). Cassie besluit haar visioenen te gebruiken om de vrouwen te beschermen en de plannen van Sims te dwarsbomen. Cassie moet het opnemen tegen Ezekiel in een ultieme strijd, waarbij ze haar eigen leven op het spel zet om de meisjes te redden en haar verantwoordelijkheid te omarmen.