Dit is het laatste menu van dit seizoen 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Marmercake met praliné en hazelnoot

Een vier-vierdecake met vanille- en chocoladebeslag, pralinépasta en hazelnoten.

Dinsdag: Zeebaars met Thaise vinaigrette en rijstnoedelsalade met komkommer en boksoi

Op het vel gebakken zeebaars met noedels, komkommer, boksoi en pittige Thaise vinaigrette. Woensdag: Arroz met secreto en chorizo

Spaanse rijstschotel met gebakken stukjes secreto, pikante chorizo, groene asperges en artisjokken. Donderdag: Hummus van witte bonen, salade met groene boontjes, hazelnoten en chermoula

Zachte hummus van witte bonen en kikkererwten, een salade met gekookte boontjes en geroosterde hazelnoten, en een Noord-Afrikaanse dressing. Vrijdag: Cheesesteak sandwich

Een broodje gevuld met flinterdunne plakjes gegrild rundvlees, gesmolten kaas, chilimayonaise en jalapeñopepers.