Dinsdag speciale slotuitzending van 'Make 2020 Great Again'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Net geen drie weken geleden lanceerde Frances Lefebure een oproep naar Vlaanderen om het sombere jaar 2020 een tikkeltje meer kleur te geven.

Met haar inzamelactie 'Make 2020 Great Again', in samenwerking met het Kinderarmoedefonds, riep ze iedereen op om massaal een cadeautje te kopen voor kinderen die in armoede leven. De actie krijgt een apotheose in een speciale slotuitzending die Frances samen met haar superverspreiders An Lemmens, Gloria Boateng en Ann Van Elsen presenteert op dinsdag 29 december om 20.40 uur bij VTM. Daarin maken ze live bekend hoeveel de actie in totaal heeft opgebracht.

Frances, An, Gloria en Ann overlopen in de slotuitzending welke acties de voorbije weken zijn opgezet om het thema onder de aandacht te brengen. Amper één week na de lancering werd er maar liefst €1.067.217 ingezameld, waardoor er al heel wat cadeautjes verdeeld konden worden over de verschillende armoedeorganisaties. Eén van de gelukkigen die al een cadeautje heeft gekregen is Kenji, het 4-jarig zoontje van alleenstaande mama Tanja. Kenji wilde voor kerst heel graag een step. Een wens die dankzij de vele giften en 'kerstelf' An in de uitzending mogelijk wordt gemaakt.

Dominique Van Malder praat over hoe hij zelf in armoede opgroeide

De superverspreiders haalden de voorbije weken alles uit de kast om hun boodschap zo breed mogelijk te verspreiden. Ann Van Elsen presenteerde afgelopen zaterdag een speciale uitzending rond armoede op radiozender Joe. Daarin getuigde ook acteur Dominique Van Malder over hoe hij zelf in armoede opgroeide. In de slotuitzending van 'Make 2020 Great Again' brengt Ann samen met Dominique een bezoek aan zijn oude school. Hij vertelt over de rol die leerkrachten kunnen spelen en over hoe belangrijk lezen in die periode voor hem was. Dominique wordt zelf ook verrast door één van zijn oud-leerkrachten.

Dominique Van Malder: 'Ik heb nooit honger gehad, maar er waren wel verschillende dingen die in ons gezin niet vanzelfsprekend waren. Een eigen kamer hebben, laat staan meegaan op Romereis met mijn vrienden, dat zat er allemaal niet in. Wegdromen in verhalen, boeken lezen... dat is écht mijn reddingsboei geweest in mijn kindertijd en jeugd. Net daarom vind ik het zo belangrijk om aan deze actie mee te werken en mensen, die in de mogelijkheid zijn, te mobiliseren om ook een cadeau te kopen voor een kind in armoede. Want je koopt niet gewoon wat speelgoed, je koopt een potentiële reddingsboei.'

An Lemmens ging samen met Helmut Lotti van deur tot deur om een speciale 'Make 2020 Great Again'-benefietsong te maken met de titel 'We Can Make It Great Again'. Die volledige song en bijhorende videoclip - met gastrollen voor o.a. Dina Tersago, Kürt Rogiers, Birgit Van Mol en Laura Tesoro - tonen ze voor het eerst in de slotuitzending.

Gloria Boateng trommelde heel wat bekende influencers zoals Stien Edlund, Average Rob, Pommelien Thijs en Celine & Michiel op om een bijzondere unboxingvideo te verspreiden. En ook Ann Van Elsen haalde op haar sociale media een prank uit voor het goede doel, met haar eigen dochters June en Jackie-Lou.

Hoe Ann Van Elsen haar dochters beetnam is hier te bekijken:

Al deze acties hadden één doel voor ogen: zoveel mogelijk mensen een cadeautje doen kopen voor kinderen in armoede. Het totale bedrag dat 'Make 2020 Great Again' uiteindelijk heeft opgebracht, maken Frances, An, Gloria en Ann graag bekend in de slotuitzending.

'Make 2020 Great Again', dinsdag 29 december om 20.40 uur bij VTM.



