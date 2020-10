Dinsdag in 'The Windsors': The Reluctant King

Edward VIII blijft bij zijn voornemen om met de gescheiden Wallis Simpson te trouwen, maar dat is niet te verenigen met het koningschap en daarom treedt hij eind 1936 weer af.

Zijn broer Albert volgt hem op als George VI. Albert heeft niet het charisma van zijn broer, is heel schuchter en hij stottert. Het koningschap is voor hem een beproeving. Maar hij moet zich al snel bewijzen, want het Verenigd Koninkrijk en Europa staan op de drempel van een nieuwe oorlog. Zal de onzekere George VI zijn land door die grote crisis kunnen loodsen?

