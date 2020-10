Dinsdag in 'Team Scheire': Debby en Tatjana

Foto: Canvas - © VRT 2018

Debby (Oostkamp) geeft als zaalverantwoordelijke graag het goede voorbeeld aan haar team. Omdat ze geboren werd zonder linkerhand stoot ze echter op praktische problemen, zoals het dragen van een plateau.

Innovatie manager Kristel werkt via 3D printing een ingenieus systeem uit.

Toen Tatjana (Sleidinge) 16 jaar was liep ze ernstige gehoorschade op. Hoewel haar tinnitus op dit moment leefbaar is, is ze als de dood dat het erger zou worden. Die ongerustheid belemmert haar enorm in het beleven van haar passie; muziek. Genieten van een festival of concert is bijzonder moeilijk geworden. Professor mobiele communicatie Maarten bedenkt een hulpmiddel zodat Tatjana weer kan genieten van live muziek!

'Team Scheire', dinsdag 20 oktober om 21.15 uur op Canvas.