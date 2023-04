Dinsdag in 'Onder de Radar': Crisis in de gevangenis

Er breekt een opstand uit in de gevangenis van Leuven. De DSU maakt zich op om, desnoods met geweld, de opstandige gevangenen weer in hun cellen te krijgen. Maar als ze aankomen, is de sfeer helemaal anders dan ze verwachten.

Het is relatief rustig, maar er ligt bloed op de grond en de cipiers zijn in shock. Twee gedetineerden hebben een vrouwelijke cipier aangevallen met zelfgemaakte steekwapens en houden nu een medegedetineerde gegijzeld in diens cel. De onderhandelaars proberen in te praten op de twee gijzelnemers, maar die zijn niet voor rede vatbaar. Het interventieteam zal moeten tussenkomen. Maar de celdeur is gebarricadeerd en de twee aanvallers dreigen ermee hun medegevangene af te maken als de politie binnenkomt.

