Dinsdag in 'Durf te Vragen': 'Kan je nog terug naar een leven zonder fetisj?'

Bronnen beweren dat meer dan de helft van de Vlamingen een fetisj heeft: leer, latex, voeten, je verkleden in hond of pony, vastgeknoopt worden in touwen, naalden... Ze komen allemaal aan bod in deze aflevering van 'Durf te Vragen'.

Amanda, Andy, Tamara, Steven, latexvrouw, Vexx, Laura en Sam beantwoorden ongegeneerd heel wat vragen. Word je er seksueel opgewonden van? Waar ligt de grens voor jou? Kan je nog terug naar een leven zonder fetisj? Kan je niet gewoon normaal doen? Siska gaat shoppen met Mister Leather Andy in een fetishwinkel. Samen met Tamara verkent ze de sensuele loft SPNKD in Antwerpen waar mensen hun ultieme erotische fantasieën kunnen beleven en waar Tamara die van haar beleeft met shibari.

De getuigen

Amanda - 32 jaar - Antwerpen

Amanda is 32 jaar en fetisjisme maakt deel uit van haar dagelijkse leven, ze is namelijk mede-zaakvoerder van het Fetisj Café in Antwerpen. Het doet haar plezier om een ontmoetingsplaats te creëren waar mensen hun fetisj veilig kunnen beleven. Zelf beleeft Amanda het liefste haar voetenfetisj en doet ze aan needle play.

Andy - 49 jaar - Stabroek

Andy is 49 jaar, gelukkig in zijn vaste relatie, heeft twee zonen en werkt in de bank. Een gewone man dus, die toevallig ook enorm houdt van leer en kostuums. Als iets je gelukkig maakt en je een goed gevoel geeft dan moet je dat gewoon doen, vindt Andy. Hij draagt dan ook fier de titel van Mister Leather Europe.

Tamara - 33 jaar - Gent

Tamara is logistiek verantwoordelijke in de eventsector en mama van een dochtertje van 8 jaar. Enkele jaren geleden leerde ze de fetisjwereld kennen en nu zou ze niet meer zonder kunnen. Ze is helemaal zot van shibari, een intieme dans waarbij iemand touwen rond je lichaam bindt. Het gevoel van de touwen op haar huid en de controle overgeven aan iemand anders, vindt ze geweldig.

Steven (Flash) en Vexx - 40 jaar en 27 jaar - Antwerpen

Steven of Flash en zijn partner Vexx wonen samen in Antwerpen. In het dagelijks leven is Vexx senior consultant in IT. Steven werkt als customer care assistent. In hun vrije tijd doen ze aan puppy play: een rollenspel waarin ze zich verkleden en gedragen als puppies. Ze komen samen met andere pups voor playdates en fotoshoots. Dat sociale aspect vinden ze heel leuk, maar het pup zijn is voor hen ook een alter ego waardoor ze zich sterker en beter in hun vel voelen.

Sam - 42 jaar - Sint-Katelijne-Waver

Sam is 42 jaar en woont in Sint-Katelijne-Waver. Tijdens de week werkt hij als hoofdverantwoordelijke van de groenten- en fruitafdeling in een supermarktketen. In het weekend werkt hij als barman in een fetisjclub in Antwerpen. Sam heeft meerdere fetisjen. Welke het wordt, hangt af van zijn stemming. Een van zijn fetisjen is pony play: een rollenspel waarbij hij zich verkleed als pony. Een fetisj betekent voor hem vrijheid en zijn gedachten even op nul zetten.

Laura - 25 jaar - Mol

Laura is 25 jaar, komt uit Mol en heeft van haar hobby haar beroep kunnen maken: ze werkt ondertussen al 2 jaar als meesteres. Ze houdt van de spanning en van het domineren. Haar klanten komen met allerhande fetisjen bij haar terecht, maar zelf kickt ze op mannen die haar voeten aanbidden.

Latexvrouw - 30 jaar

Wie ze echt is, houdt ze liever geheim, maar zoals de naam al doet vermoeden is deze dame gek op latex. Het geeft haar een kick en ze voelt er zich een stuk zelfverzekerder door. Ze werkt als verantwoordelijke in een bouwbedrijf maar als het zou kunnen, zou ze liefst van al in haar latex-outfit naar het werk gaan.

'Durf te Vragen', dinsdag 16 april om 20.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.