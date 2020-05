'Dierendokters 24/7' volgt de 'veulenbrigade'

Rudy is een bokje met Paratuberculose, een ernstige, ongeneeslijke aandoening. Gelukkig doet zijn baasje Joony alles voor zijn dieren.

Celeste is raskat. Een sprong uit het raam is haar niet zo goed bekomen. De operatie aan haar gebroken poot blijkt een stuk moeilijker dan gedacht. Banier Apache is een hengst van 33 jaar oud. Hij heeft een tumor op zijn penis. En ondanks zijn hoge leeftijd besluit zijn eigenaar om hem te laten opereren.

Een van de stallen is als het ware een intensieve zorgafdeling voor veulens. Studenten en dierenartsen vormen de ‘veulenbrigade’ en staan 24 uur op 24 in voor de zorgbehoevende dieren.

'Dierendokters 24/7', woensdag 27 mei om 20.20 uur op Eén.