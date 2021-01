De spanning is te snijden in 'Junior Bake Off'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

In week twee van 'Junior Bake Off' moeten niet n, maar tw bakkers de tent verlaten. De juniors doen er daarom alles aan om deze week te overleven.

Het thema van de week is dromen. De perfecte gelegenheid om te weten te komen hoe de bakkers hun toekomst zien. Zo droomt Louise met haar 1m35 ervan om iets groter te zijn. 'Al heeft groot zijn ook nadelen', meent Jeroom. 'Zo moet je je telkens bukken voor kleine mensen.'

Als technische proef verwacht de jury roomhoorntjes. De kinderen moeten zelf uitvogelen wat ze moeten aanvangen met het bladerdeeg en de vulling van crème patissière. Ze hebben deze proef niet thuis kunnen voorbereiden dus de kinderogen spieden alle kanten uit. Alleen is het uitkijken van wie je afkijkt.

Jasper heeft buiten de Bake Off tent een eigen bedrijfje waarmee hij zelf taarten maakt en verkoopt. Hij is dan ook het mikpunt van nieuwsgierige oogjes. Al schuift hij zijn hoorntjes volledig verkeerd de oven in.

Als spektakelstuk wil de jury acht droomhuizen zien verschijnen in koek. De bakkers dromen groot. Er verschijnen landhuizen, caravans, zwembaden en skihutten op de bakvloer.

Felix en Louise zijn buren in de tent, maar ook in het echte leven. Ze zijn allebei per toeval afkomstig uit hetzelfde dorp in Wallonië: Vloesbergen. Al ziet Felix daar zijn toekomst niet: hij droomt van een huis in gemberkoek op Fifth Avenue, New York.

Koeken bakken is niet aartsmoeilijk, maar ze opbouwen tot een stevige constructie is een ander paar mouwen. Felix moet al snel de achtergevel van zijn New Yorks herenhuis opgeven en Sille gaat vruchteloos op zoek naar het onbestaande dak van haar Spaanse Hacienda.

Welke bakker maakt het mooiste koekenhuis en kan zichzelf Beste Bakker noemen? En welke twee juniors moeten deze week al hun bakdroom opbergen?

'Junior Bake Off Vlaanderen', woensdag 13 januari om 20.35 uur op VIER.