'De moeilijkste reportage van mijn leven': Luk Alloo bezoekt drie verwoede verzamelaars

Luk Alloo snijdt woensdag het thema 'Dwangmatige Verzamelaars' aan in een nieuwe aflevering van Alloo bij VTM. Luk ontmoet daarin drie mensen die de wereld verzetten om hun verzameling uit te breiden.

Verzamelen lijkt in Vlaanderen een nationale sport. Het is soms niet te geloven wat je bij mensen thuis aantreft. Verwoede verzamelaars zijn letterlijk dag en nacht in de weer met hun passie', aldus Luk Alloo. 'Opmerkelijk is dat ze niet eens naar mijn vragen luisterden. Ze bleven honderduit praten over hun verzameling en grepen elk moment aan om alles te duiden. Ik kreeg amper antwoorden. Dit was de moeilijkste reportage van mijn leven.'

Een aparte getuige is Walter. Hij verzamelt namelijk geen objecten, maar wel cijfers. 'Ik ben een verslaafde fietser. Ik hou al mijn fietstochten bij', vertelt Walter. 'In 1984 reed ik 52 keer naar Scherpenheuvel. In 2011 was dat 333 keer. En deze week ben ik voor de 5687e maal naar daar gefietst. Dat is bijna 600.000 kilometer en vijftien keer de wereld rond.'

Eddy is gepassioneerd door de wielersport. Heel zijn huis hangt en staat vol wielermemorabilia. 'Ik ben al 60 jaar aan het verzamelen en intussen heb ik een privémuseum', zegt Eddy. 'Ik weet niet waar dit zal eindigen. Ik kan alles verkopen aan een rijke sjeik, maar moet al dat moois weg uit Vlaanderen? Dat wil ik niet. Ik hou mijn collectie liever hier, tot ik erbij neerval.'

Rudy verzamelt al 51 jaar álles over de filmgeschiedenis. Het heeft een enorme impact op zijn leven. Zijn huis hangt vol posters, op tafels liggen massa’s boeken en ringmappen met foto’s, en de kasten zijn volgestouwd met plakboeken, krantenknipsels en videocassettes. Omdat alles voor de verzameling moet wijken, staat Rudy’s bed noodgedwongen in de woonkamer. 'Ik ben al naar een psychiater gegaan', vertelt Rudy. 'Deze wereld is de mijne niet. Ik aard niet zo goed in de maatschappij van vandaag. Daarom zoek ik mijn toevlucht in mijn passie. Door mijn verzameling voel ik mij fantastisch.'

