De eerste straffe stemmen wagen hun kans in 'Regi Academy'

Een straffe stem die iedereen omver blaast, een 'wauw'-uitstraling, een dosis lef en het belangrijkste: de 'Regi sparkle'. Wie die ingrediënten bezit, maakt grote kans om dé ster te worden van Regi's volgende hitsingle.

Donderdag 19 augustus om 21.30 uur wagen de eerste 12 stemmen hun kans in de zenuwslopende audities van 'Regi Academy' bij VTM 2. Bovenop het dak van Fort Napoleon in Oostende brengen ze een zelfgekozen nummer uit het rijke hit-arsenaal van Regi. Wie kan Regi en zijn partners in crime Jaap Reesema, Olivia Trappeniers en Lester Williams overtuigen?

Nog voor de audities starten, slaat de stress toe bij Regi: 'Ik heb schrik dat er niets bij gaat zitten, want er is een verschil tussen ‘kunnen zingen’ en ‘hebben wat ik zoek’. Ik wil één topstem die mij omver zingt. Iemand die sterk in zijn of haar schoenen staat om naast mij op te treden in een nokvol Sportpaleis. Tijdens de audities ga ik mega streng zijn. Ik ben Sinterklaas niet, hé (lacht).'

Regi weet duidelijk wat hij wil en voor minder gaat hij niet. Daarom is Camille Dhont de ideale steun en toeverlaat voor de kandidaten. Naast het podium staat ze klaar met insider tips en mental support, want naast uitgelaten en feestvierende kandidaten zijn er ook teleurgestelde en emotionele auditanten. Wie groen licht krijgt van de vierkoppige jury, mag het auditienummer opnieuw brengen. Deze keer voor duizenden luisteraars van Qmusic én live vanuit het Q-Beach House in Oostende. Zij bepalen uiteindelijk welke twee stemmen uit de eerste audities doorstoten naar de volgende ronde. De winnaar van 'Regi Academy' schittert niet alleen op de nieuwe single van Regi. Op zaterdag 30 oktober is er ook een ongeziene vuurdoop in de grootste concertzaal van ons land: het Sportpaleis.

Bekijk de eerste beelden van 'Regi Academy' hier:

Deze 12 stemmen wagen hun kans in de eerste audities van 'Regi Academy':

Steven (26, Berchem): ‘No Music’ van Regi

Helle (30, Antwerpen): ‘They Don’t Know’ van Regi & Olivia

Sander (22, Huldenberg): ‘Ordinary’ van Regi & Milo Meskens

Yutan (24, Temse): ‘Should Have Been There’ van Regi

Marie (16, Aalst): ‘Ellie’ van Regi & Jaap Reesema

Axana (18, Hemiksem): ‘Forever’ van Milk Inc.

Nell (17, Kapellen): ‘Vergeet De Tijd’ van Regi & Camille

Nette (19, Heist-op-den-Berg): ‘Vuurwerk’ van Camille

Melissa (20, Leopoldsburg): ‘Turn The Tide’ van Sylver

Febe (16, Wilrijk): ‘Vechter’ van Regi & Camille

Lana (25, Nevele): ‘Go To Hell’ van Milk Inc.

Pauline (19, Lommel): ‘You Have A Heart’ van Regi & Olivia

'Regi Academy', vanaf donderdag 19 augustus om 21.30 uur bij VTM 2.