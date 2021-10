De 15 kandidaten duiken in bootcamp vól verrassingen in 'K2 zoekt K3'

15 jongens en meisjes overleefden de auditieshows van' K2 zoekt K3'. Allemaal hebben ze dezelfde droom: een echt K3'tje worden. Die droom komt op zaterdag 16 oktober alweer een stapje dichterbij, want de 15 overgebleven kandidaten duiken samen in een spannend bootcamp boordevol emoties, verrassingen én een bommetje van de jury...

Ze krijgen bovendien in primeur de nieuwste K3-single te horen die één van hen binnenkort samen met Hanne & Marthe inzingt: Waterval.

De 15 finalisten kunnen maar beter alle K3-dvd’s gezien hebben voor ze aan hun bootcamp beginnen. Tijdens de driedaagse leren ze niet alleen elkaar, maar ook Hanne en Marthe beter kennen en worden ze door hen ondergedompeld in de wereld van K3. Voor de bootcamp start gaan de 15 samen naar een K3-show kijken. Inclusief meet & greet met Hanne, Marthe en Klaasje. Daar dropt de jury nog een serieuze bom. 'We komen nog even de ambetanterik uithangen', klinkt het. 'Want de komende drie dagen is niemand zeker van zijn plek in de studioshows. Niemand. Voor een aantal van jullie wordt het einde van de bootcamp ook het einde van 'K2 zoekt K3'...'

De 15 mogelijke K3'tjes kunnen dus maar beter alles op alles zetten. In Poperinge worden ze klaargestoomd voor de studioshows die volgende week van start gaan, en dat zowel op vlak van dans, zang als acteren. Niemand minder dan Jacques Vermeire coacht hen samen met Hanne tijdens een workshop acteren en de Nederlandse zanger Rolf Sanchez buigt zich samen met Marthe over de zang en podiumprésence. De workshops zijn voor sommige kandidaten meteen een rollercoaster van emoties.

En dan moet het echte werk nog komen. Tijdens het ontbijt weergalmt plots in primeur de allernieuwste single die de winnaar van 'K2 zoekt K3' straks met Hanne en Marthe zal mogen inzingen. De kandidaten moeten de zang en choreografie in sneltempo onder de knie krijgen en die wordt hen aangeleerd door het 'K3-team' bestaande uit zangcoach Claude, danscoach Tommy en producer Peter. 'En daarna is het showtime', aldus de jury. Een opdracht waar heel veel van afhangt. Bij sommigen lopen de zenuwen dan ook bijzonder hoog op... Vooral wanneer blijkt dat de kandidaten nog een tweede spannend 'toonmoment' voor de boeg hebben en een exclusief optreden moeten geven voor hun familie en vrienden. Wie stoot door naar de grote studioshows van volgende week en voor wie stopt 'K2 zoekt K3'?

'K2 zoekt K3', zaterdag 16 oktober om 20.30 uur bij VTM.