D-Day voor de vier duo's van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'!

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De vier duo's droomden al lang van deze dag: op donderdag 17 september om 20.35 uur leiden ze voor de eerste keer in hun leven een service in hun eigen pop-up restaurant.

Ze schakelen hiervoor enkele medewerkers uit hun kennissen- of familiekring in.

In restaurant 'Pinokkio' is het voorlopig rustig. Papa Pino en dochter Claudia beseffen al snel dat ze het zichzelf zeer moeilijk hebben gemaakt met de verse pasta, hier kruipt namelijk ontzettend veel tijd in. De stress neemt toe en de spanning is te snijden. Vooral Claudia heeft het hier moeilijk mee: 'Ik stel je een vraag en je antwoordt nog niet eens', maar het blijft heel stil in de keuken. 'Ik vind dat echt fijn dat ik genegeerd word…' Maar ook dat helpt niet: Pino concentreert zich enkel op zijn werk en brengt geen woord meer uit. 'Ik was zo zenuwachtig dat ik zelfs niet wou babbelen. Dat ging gewoon niet. Ik was tegen de tijd aan het vechten. Straks praat ik met jou, maar nu is het doorwerken.' Het is pas wanneer de mise en place helemaal klaar is dat hij de plooien met zijn dochter kan gladstrijken.

Bij 'Pistache' in Oostende starten Deborah en Jasmina vol zelfvertrouwen aan de voorbereidingen van hun menu. De zussen zijn duidelijk sterker uit de coaching van Sergio Herman gekomen. Ze hebben zoveel zelfvertrouwen dat ze bij het bereiden van hun yoghurtsaus zelfs nog een stap verder gaan dan de tips van de chef. En met een voorgerecht dat enkel uit bieten bestaat, moeten er heel wat geschild worden. 'Op het einde van de week worden we de perfecte bietenschillers!' De tweeling zweert bij verse groenten bij hun gerechten en heeft er bijgevolg nog nooit zoveel van hun leven moeten schillen. Ondertussen werpen hun gasten een eerste blik op het volledig vegetarische menu, want ook het nagerecht bestaat uit groenten zoals rabarber, gember en venkel.

Lorenzo en Ayse zijn in hun 'Bar Nazar' in Mechelen ook volop bezig met de mise en place van hun menu, maar het koppel botst al meteen op een eerste hindernis: de lamsnek is niet ontbeend. 'En nu? En als je dat nu verprutst?' 'Ja, dan is het stoofvlees, hé?' Nood breekt wet, dus Lorenzo probeert voor de eerste keer in zijn leven het stuk te ontbenen. En daar is hij lang mee bezig. De tijd van hun mise en place tikt weg... Ayse krijgt daarenboven de taak om 50 kilo worteltjes te schrapen. 'En? Wat heb je gedaan vandaag? 50 kilo wortelen gesneden… Eigenlijk hebt gij heel veel chance dat ik je graag zie, hoor!', zegt ze en dan ligt er nog een hoop kleine worteltjes te wachten voor het dresseren van het bord. 'Lorenzo, ik wil naar huis!!!'

In restaurant 'Vuur' in Aalst hebben Mira en Anne-Sophie nog wat tijd nodig om op te starten. En niet alleen het eten moet er goed uitzien, ook het haar van Anne-Sophie wordt nog even onder handen genomen door Mira: 'Ik denk dat de moeilijkste opdracht van vandaag, dat haar is! Jezus, snij daar eens een stuk af!' Ze overlopen vervolgens nog even de planning en de taakverdeling. Zij kozen voor burrata met tomaat en kreeft als voorgerecht. De strakke planning moet de stress uit de keuken houden.

De spanning is sowieso te snijden wanneer de gasten arriveren. En de eerste voorgerechten gaan alvast de deur uit...

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', donderdag 17 september om 20.35 uur op VTM.