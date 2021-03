Coaches hopen elk op goudhaantje in laatste Blind Auditions van 'The Voice van Vlaanderen'

Op vrijdag 19 maart is 'The Voice van Vlaanderen' toe aan de laatste Blind Auditions. Wie verovert op de valreep nog een plekje in het team van coaches Natalia, Koen Wauters, Niels Destadsbader, Tourist LeMC of in het team van vijfde coach Laura Tesoro?

De voorbije weken genoten gemiddeld meer dan 1 miljoen kijkers, goed voor 48,3% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld) van de straffe audities die aan bod kwamen. In de zevende aflevering gaan de coaches op zoek naar die laatste verborgen muzikale parels: 'Je hoopt op een laatste goudhaantje voor je team', vertelt Tourist LeMC. 'Je team geraakt vol, je wordt picky, je weet niet wat er nog gaat komen en soms wil je wel afdrukken, maar ook niet te snel. Het is een dag met een dubbel gevoel', vertelt Natalia.

In het team van Natalia ontbreken er volgens haar vooral nog mannelijke stemmen. 'Ze hebben precies schrik van een zwangere vrouw. We zijn natuurlijk wel met twee en het is ook een meisje, dus dat is heftig voor een man', lacht Natalia, die tijdens de opnames hoogzwanger was. Eén van de kandidaten heeft zelfs een cadeautje mee voor de baby en haar mannelijke collega-coaches doen verschillende gokjes naar de naam, van Tabita tot Sally-Jane. Hebben ze het bij het rechte eind?

Ook Laura krijgt als vijfde coach nog een geschenk uit de muzikale hemel in haar schoot geworpen. 'Voor mensen zoals jij hebben ze een 5th coach uitgevonden. Je mag het de andere coaches niet kwalijk nemen dat ze niet geduwd hebben. Ze horen het op den duur niet meer, maar ik heb nog jonge oren!', lacht Laura wanneer ze nu vrijdag één van de afvallers oppikt voor 'The Voice Comeback Stage'. Het volledige traject van Laura’s team kunnen kijkers volgen in een nieuwe aflevering van de exclusieve spin-off 'The Voice Comeback Stage' op vrijdag 19 maart om 22.30 uur op VTM GO.

Deze talenten wagen hun kans tijdens de laatste Blind Auditions:

- Adil (37, Zonhoven) komt uit Spanje en heeft Marokkaanse roots. Hij ziet zijn deelname als een kans om zijn stem te laten horen bij het Belgische publiek. Adil doet auditie met ‘Who Did That To You’ van John Legend.

- Suzanne (20, Ledegem) waagt na haar deelname aan The Voice Kids nu haar kans in 'The Voice van Vlaanderen'. Ze belandde toen in team Natalia. Kan ze de coaches opnieuw overtuigen met haar versie van 'Toxic' van Britney Spears?

- Helena (26, Deinze) is stewardess en is als kind begonnen met opera. Ze mocht mee naar Eurosong als backing voor Oostenrijk. Nu vrijdag stapt ze het podium op met 'Somebody To Love' van Queen.

- Sophie (26, Schilde) doet voor de 2de keer mee aan 'The Voice'. Ze wil er 100% van genieten en de coaches overtuigen met 'Shallow' van Lady Gaga.

- Daniela (28, Antwerpen) komt uit Mexico en heeft in België de liefde van haar leven leren kennen. Ze is super enthousiast en zingt vrijdag 'Chain Of Fools' van Aretha Franklin.

- Ina (21, St-Gillis-Waas) werd ingeschreven door haar vriendinnen. Ze ziet muziek als een uitlaatklep en schrijft zelf ook nummers. Vrijdag houdt ze het bij de cover 'Dreams' van Fleetwood Mac.

- Lore (18, Veldegem) heeft in 2015 meegedaan aan 'The Voice Kids' onder de vleugels van coach Sean Dhondt. Ondertussen speelt ze in een bandje waarmee ze vaak straatmuziek maakt. Kan ze de coaches overtuigen met haar versie van 'Numb' van Dotan?

- Dieter (30, Heverlee) heeft een lichte vorm van autisme en werkt in een rusthuis. Hij vindt ontlading in muziek en begeleidt zichzelf op de gitaar met 'Back To Black' van Amy Winehouse.

- Elke (28, Baasrode) speelt xylofoon en klarinet. Ze heeft nog nooit voor een groot publiek gezongen en waagt haar kans met 'Stay Awake' van Dean Lewis.

- Celina (30, Vilvoorde) heeft vorig seizoen ook meegedaan en is toen tot in de Knock-outs geraakt. Ondertussen is ze 41 kilo kwijt en heeft ze een totaal andere levensvisie. Ze doet auditie met 'Selfish' van Brielle Von Hugel.

- Edison (25, Deurne) werkt als magazijnier en is vooral bezig met muziek tijdens het rijden. Hij doet auditie met 'Perfect' van Ed Sheeran.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 19 maart om 20.40 uur bij VTM.