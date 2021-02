Cleymans & Van Geel bouwen feestje met 'En Route' van jarige Tourist LeMC

Dubbel feest voor Tourist LeMC! Vanavond, maandag 22 februari om 20.40 uur, staan zijn songs centraal in 'Liefde voor Muziek' n wordt hij door zijn collega's ook in de bloemetjes gezet voor zijn verjaardag.

Cleymans en Van Geel zorgen met hun cover van 'En Route' voor een mini-feestje. 'Het refrein hebben we volledig gehouden. We vinden het heel inspirerend. We hebben het opgevat als: het leven is kort, gebruik het. Vlieg erin, want het is zo voorbij!', legt het duo uit. 'Wauw, super graaf! Het is niet vanzelfsprekend om het nummer met twee stemmen zo lineair te brengen!', oordeelt een enthousiaste Tourist LeMC nadien.

