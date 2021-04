Cath Luyten op bezoek bij zeven unieke Vlaamse persoonlijkheden in een seizoen 'Buurman, wat doet u nu?'

Vanaf woensdag 5 mei is Cath Luyten te zien op En met een nieuw seizoen van 'Buurman, wat doet u nu?'. In deze nieuwe reeks gaat ze zes keer op bezoek bij unieke Vlaamse persoonlijkheden om te koesteren in ons collectieve geheugen; boeiende gasten die de afgelopen decennia kleur gaven en haar intrigeren, fascinerende figuren van wie ze zich oprecht afvraagt hoe het met hen gaat.

'Buurman, wat doet u nu?' staat dit seizoen dus vooral voor hoe gaat het nog met u? Met die vraag mag Cath aankloppen bij Sien Eggers, Stefan Everts, Sandra Kim, Petra De Sutter, Kris & Yves en Benny Claessens. Eén voor één ontvangen ze Cath om haar twee dagen lang onder te dompelen in hun persoonlijke en professionele bestaan.

Cath Luyten: 'Met veel goesting heb ik ook dit seizoen mijn valiesje gepakt om bij zeven bekende Vlamingen te logeren. Zeven totaal uiteenlopende types, die me allemaal op hun eigen manier hebben geraakt. De ontwapenende Sien op televisie verschilt amper van de versie die in haar gezellig nestje staat te kokerellen. Benny is een enfant terrible met een zacht hartje, Sandra Kim zingt na een moeilijke periode nog steeds even bevlogen dat ze van het leven houdt. Ook Petra De Sutter is de gedrevenheid zelve, daarvoor kan ze rekenen op een topvrouw die dat dat allemaal mogelijk maakt. Stefan Everts is na een bijna fatale malaria-aanval misschien wel gevoeliger geworden, maar zeker niet minder strijdvaardig als het op de sport aankomt. En Kris en Yves zijn nog steeds diezelfde grote charmeurs als vroeger.'

Dit zijn de zeven boeiende persoonlijkheden die Cath een bezoek brengt:

Aflevering 1 - Sien Eggers (5 mei)

Als mevrouw 'In mijn poep!' in 'In De Gloria' en mevrouw 'Willen we dat afspreken?' Protut in 'Het Eiland' schonk actrice Sien Eggers ons oneliners die in het collectieve geheugen gegrift staan. Maar wie is de vrouw achter deze onsterfelijke, licht instabiele personages? Cath belt aan in Laken en ontdekt achter de façade van Siens knusse, gezellige huisje een warme, uiterst zorgzame vrouw. Dat ze op de vooravond van haar 70ste alleen is en kinderloos, overkwam haar. Ze aanvaardt haar levensloop. De eenzame momenten compenseert ze door de allerbeste gastvrouw te zijn voor vrienden en familie. Niet in het minst voor Cath.

Sien Eggers: 'Dat ik alleen en kinderloos ben, is me overkomen. Ik leefde drie dagen in één dag voor het acteren. Nu, in tijden van corona, overvalt me soms een 'sluierke' van verdriet: iedereen heeft een bubbel en ik niet.'

Aflevering 2 - Stefan Everts (12 mei)

Onze grootste motorcrosser aller tijden jumpte in 2018 door het oog van de naald. De tienvoudige wereldkampioen liep malaria op bij een benefietwedstrijd in Congo en belandde in een diepe coma. Als bij wonder kwam hij erdoor, zij het met acht tenen minder. Voor het eerst doet Stefan Everts zijn relaas voor de camera. Hij ontvangt Cath in de machine die de 'mansion Everts' heet. Alles staat er in teken van de sport, volgens het strakke regime van 'eat, train, sleep, repeat'. Dochter Mylee (10) turnt vijf keer per week. Zoon Liam (17) treedt in de cross-sporen van vader en grootvader Harry Everts. Stefan traint Liam, zoals zijn vader Harry hem trainde en naar de top duwde. Al probeert Stefan in zijn aanpak, zeker na z’n coma, wat milder te zijn. Maar zijn vaderlijke ambities zijn minstens even groot: Liam wordt wereldkampioen. Is Cath hier prille getuige van een herhaling van de Evertsgeschiedenis?

Stefan Everts: 'Ik ben als een andere man uit die coma gekomen: veel rustiger en een pak gevoeliger.'

Aflevering 3 - Sandra Kim (19 mei)

Het is dit jaar 35 jaar geleden dat Sandra Kim het Eurovisiesongfestival won. Voorlopig staat ze daarmee nog altijd geboekstaafd als eerste en enige Belgische overwinning. In 2020 voegt ze daar de titel van eerste winnares van het populaire 'The Masked Singer' aan toe. Overwinningen die niet louter zoet smaken. Door corona kon ze de hernieuwde aandacht niet verzilveren met een tournee. Sandra Kim was in 1986 amper 13 toen ze het Eurovisiesongfestival won. Als marionette van een tirannieke manager had ze maar 'ja' te knikken. Het verklaart waarom ze nu als 'madame non' ontzettend terughoudend in het leven staat. Tegen Cath zegt ze uitzonderlijk 'ja' voor een ongezien openhartig portret dat wordt uitgezonden in de week van het 65ste Eurovisiesongfestival.

Sandra Kim: ''J'aime la vie’ heeft me mijn jeugd ontnomen. Rond mijn 18de kwam ik in een heel donkere periode terecht. Ik wou er een einde aan maken. Maar ik zag het gezicht van mijn zus en besefte: 'j'aime trop la vie', ik moet ervoor knokken.'

Aflevering 4 - Petra De Sutter (26 mei)

Cath mag als eerste tv-maker twee dagen meelopen in het kielzog van Petra De Sutter. Jarenlang leefde ze als vrouw in een mannenlichaam. Vluchtend van deze worsteling bouwde ze een indrukwekkende academische carrière uit als fertiliteitsexperte met wereldfaam. Vandaag gebruikt ze alle energie die ze vroeger stak in de zoektocht naar haar identiteit als kracht om anderen te helpen en te inspireren in de politiek, om als minister iets terug te doen voor de maatschappij. Als bevoorrechte getuige volgt Cath de minister tijdens een drukke dag, waarop ze openhartige gesprekken niet ontwijkt. Van haar voormalige habitat in het UZ Gent tot een bevlogen tussenkomst in het parlement. Van een crisisoverleg met premier De Croo tot thuis in Horebeke, haar veilige haven van een opgeknapte hoeve middenin de natuur. Waar het rustig thuiskomen is bij de beestjes en partner Claire, de sterke vrouw achter Petra die zich voor het eerst laat zien.

Aflevering 5 - Kris & Yves (2 juni)

Ze vormen samen misschien wel het olijkste duo uit de Vlaamse tv-geschiedenis. Voor 'Man Bijt Hond' trokken ze tussen 2001 en 2006 als vliegende reporters van bekende deur tot bekende deur. Zelden kregen ze er eentje op de neus, ook al vroegen ze onbeschroomd raak. Bijna twintig jaar later zijn ze nog altijd even ongeremd en curieus. Misschien iets minder onbezorgd. Kris woont opnieuw zelfstandig thuis en neemt de zorg voor zijn zieke vader op zich. Yves verloor onverwacht zijn zus bij wie hij zou gaan inwonen. Hij verblijft nu voltijds in zorgcentrum Rozemarijn, waar kameraad Kris aansluit voor de dagactiviteiten. Cath ontmoet twee heren die op hun manier stevig geworteld staan in de grote thema’s van het leven, waar ze tegelijkertijd zelf de relativerende kwinkslag van zijn.

Aflevering 6 - Benny Claessens (9 juni)

Benny Claessens leerden we begin jaren 2000 kennen als de jonge, zonderlinge en zwaarlijvige broer van Bart De Pauw in 'Het Geslacht De Pauw'. Bijna twintig jaar later blijkt Benny een groot en gevierd theateracteur in Duitsland, terwijl hij bij ons het kleine scherm heroverde met zijn glansrol in Albatros. Cath treft Benny op een turbulent kruispunt in z’n leven. Na een pijnlijke relatiebreuk woont hij terug onder moeders vleugels op Linkeroever. Op de overlijdensdatum van zijn vader helpt Cath hem verhuizen naar Berlijn, waar hij met een aantal grote premières op de planning definitief een eigen appartementje zal betrekken. Een roadtrip van zo'n 700 kilometer, het volstaat bijna voor het levensverhaal van Benny Claessens.

Dit nieuwe seizoen werd opgenomen op verschillende momenten. Tijdens de opnames werden telkens de geldende coronamaatregelen van het moment van opname gevolgd.

Buurman, wat doet u nu? is een productie van De Mensen voor Eén.

'Buurman, wat doet u nu?', vanaf 5 mei elke woensdag om 20.35 uur op Eén.