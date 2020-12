Cartoon Network en Boomerang beginnen 2021 met tal van nieuwe programma's

Victor en Valentino komen allerlei wezens vanuit de oude folkore en onderwereld tegen tijdens hun verkenning van Monte Macabre.

Ze komen op plaatsen die alleen in legendes bestaan en in mythes staan omschreven! Het is hun nieuwsgierigheid die ervoor zorgt dat de bovennatuurlijke elementen zich ontmaskeren.

Nieuwe afleveringen van onze vrienden Victor & Valentino!

Vanaf 18 januari, elke weekdag om 16.20 uur.

Bekijk het tweede seizoen van 'Victor en Valentino' vanaf 18 januari elke weekdag om 16.20 uur, alleen bij Cartoon Network!

'Gumball Winter Week'

Van maandag 28/12 tem zondag 3 januari, elke dag vanaf 6.00 uur

Cartoon Network verandert naar Gumball Network tijdens de vakantie! Kijk een hele week naar jouw favoriete Cartoon Network show! De Gumball Winter Week is vanaf maandag 28 december t/m zondag 3 januari elke dag vanaf 6u te zien.



De familie Watterson is een doodgewone familie. Papa is een alledaags, roze konijn die zijn dagen thuis op de zetel doorbrengt, terwijl Mama in een regenboogfabriek werkt. Hun kinderen zijn ook vrij gewoon – zo is er Gumball, een blauwe kat met een gigantisch hoofd; Anais, een 4-jaar oud geniaal konijntje; en tot slot goudvis Darwin, het huisdier dat deel van de familie werd nadat er benen uit zijn lichaam groeiden.

Ster van de show is Gumball, die te maken krijgt met de beproevingen van iedere 12-jarige jongen – zoals achterna gezeten worden door een dolle T-Rex, onder de blote hemel moeten slapen nadat een robot zijn identiteit heeft gestolen, of zich verkleden als cheerleader en de split doen om indruk te maken op het meisje van zijn dromen. Kortom, de alledaagse dingen die we allemaal al eens hebben meegemaakt!

Film! Film! Film!

Het is tijd voor film bij Cartoon Network!

Geniet deze winter van de supercoole Scooby-Doo films zoals 'Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster', 'Scooby-Doo! Moon Monster Madness', 'Scooby-Doo! Big Top Scooby-Doo!', 'Scooby-Doo! Frankencreepy', 'Scooby-Doo! and the Spooky Scarecrow', 'Scooby-Doo! Ghastly Goals' en 'Scooby-Doo! Spooky Games'.

'Scooby's Winter Bioscoop' zie je vanaf 4 januari elke dag om 18.40 uur bij Cartoon Network.

Waar zitten de kleine detectives?

Vanaf 18 januari, elke dag vanaf 7.00 uur



'Sherlock Holmes Jr.' nodigt alle kinderen uit om samen met haar detective te komen spelen! Help Sherlock Holmes Jr. tussen de afleveringen van Tom & Jerry, Taffy, Grizzy & de Lemmings en Mr Bean door de puzzels en raadsels op te lossen!

Scooby-Doo en Tom & Jerry Winterplezier!

Elk weekend vanaf 10.00 uur

Kijk de hele maand januari naar de leukste Scooby-Doo en Tom & Jerry films!

1 januari 'Tom and Jerry: The Movie'

2 januari 'Scooby-Doo and the Legend of the Vampire'

3 januari 'Tom and Jerry: The Fast and the Furry'

9 januari 'Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers'

10 januari 'Scooby-Doo and the Samurai Sword'

16 januari 'Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes'

17 januari 'Tom and Jerry: Blast Off to Mars'

23 januari 'Tom and Jerry: Robin Hood and His Merry Mouse'

24 januari 'Scooby-Doo! Big Top Scooby-Doo!'

30 januari 'Tom and Jerry and The Lost Dragon'

31 januari 'Tom and Jerry: The Movie'