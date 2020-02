'Buren': week 6 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 27 januari 2020 - aflevering 7936

Susan doet nog een poging om haar schoonzus te overtuigen van haar goede wil, maar Jemima heeft nog een duwtje nodig om te beseffen wat voor iemand Susan echt is. Bea en Ned maken zich zorgen over de agressieve houding van Cassius en besluiten hem in de gaten te houden. Gary kan niet anders dan toegeven dat hij gevoelens heeft voor Amy.

Dinsdag 28 januari 2020 - aflevering 7937

Karl en Susan overwegen het meer dan gulle bod van Jemima. Susan komt tot de conclusie dat geld niet per se gelukkig maakt, maar Karl denkt daar anders over. Gary gaat tot het uiterste om Xanthe te helpen bij het betalen van haar studies en neemt daarbij een enorm risico. Toadie heeft wat te veel van Dipi's opwekkende thee gedronken en zit met een gênant probleem. Kan Sonya hem ongezien naar huis smokkelen om van een nood een deugd te maken?

Woensdag 29 januari 2020 - aflevering 7938

Karl wordt er door een onaangename ervaring met Paul aan herinnerd dat geld het slechtste in mensen naar boven brengt en besluit het aanbod van Jemima af te slaan. Haar bittere reactie zet hem ertoe aan haar op haar plaats te zetten. Gary zet zichzelf voor schut in het bijzijn van Rob en Amy en voelt zich een nietsnut, maar Amy stelt hem gerust. Terese reageert jaloers op Pauls avontuurtje met Jemima. En dat vindt Leo maar niks. Gaat hun relatie eigenlijk wel ergens heen?

Donderdag 30 januari 2020 - aflevering 7939

Piper voelt dat Terese iets verbergt voor haar en vermoedt dat ze een nieuwe vriend heeft. Ze wil maar wat graag weten wie het is, maar Chloe probeert haar nieuwsgierigheid te temperen. Karl moedigt Jemima aan om het bij te leggen met haar dochter Trudy, wat tot een verrassende beslissing leidt. Mishti's plan heeft gewerkt: Monique wil meewerken aan het ten val brengen van Dilhan.

Vrijdag 31 januari 2020 - geen uitzending

Sporza: Fed Cup



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.