'Buren': week 32 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 3 augustus 2020 - aflevering 8060

Karl maakt zich zorgen over de groeiende band tussen Susan en Finn en overweegt Finn te confronteren met zijn duistere verleden. Maar daarmee zou hij ook zijn eigen carrière op het spel zetten. Chloe moet de gevolgen dragen van haar daden en kan daarbij op weinig steun rekenen. Ondertussen probeert Elly de brokken te lijmen met Mark, maar ook dat zal niet eenvoudig worden. Ned wil gerechtigheid voor Bea, en dat zullen Paul en Amy geweten hebben.

Dinsdag 4 augustus 2020 - aflevering 8061

Karl krijgt al snel spijt van zijn beslissing om Finn te vertellen wie hij echt is. En dat hij op het matje moet bij Clive, blijkt het minste van zijn zorgen te zijn. Ned staat op zijn strepen en laat zich niet intimideren door Paul, wat betekent dat Terese tussen twee vuren komt te staan. Gary heeft een bijzonder uitje gepland met Amy, maar Pauls problemen dreigen roet in het eten te gooien.

Woensdag 5 augustus 2020 - aflevering 8062

Leo voelt zich opnieuw vernederd door Paul en zoekt troost in de armen van Piper. Groot alarm ten huize Kennedy: Finn is ontsnapt uit het ziekenhuis. En hij weet dat Susan hem van de klif heeft geduwd... Gary en Sheila genieten volop van hun onverwachte avondje uit en krijgen eindelijk de kans om hun talloze meningsverschillen uit te praten.

Donderdag 6 augustus 2020 - aflevering 8063

Elly onderneemt een wanhopige poging om Mark te overtuigen van haar liefde voor hem, maar ze vangt bot. En dan doet ze een ontdekking die alles kan veranderen. Chloe neemt het op voor Aaron en cijfert daarbij zichzelf weg. Piper en Leo weten niet hoe ze zich moeten gedragen na hun passionele nacht samen. Maar hoewel ze allebei veel aan hun hoofd hebben, kunnen ze niet anders dan toegeven dat het wel heel erg leuk was...

Vrijdag 7 augustus 2020 - aflevering 8064

Amy raadt Elly aan om het nieuws van haar zwangerschap niet te gebruiken om Mark terug te krijgen. Maar wanneer hij haar duidelijk maakt dat hij geen toekomst meer ziet voor hen, kan Elly het niet langer voor zich houden. Gary helpt Amy inzien dat ze beter niet meer voor haar vader zou werken, tot grote woede van Paul. Slecht nieuws voor Dipi en Shane: hun huurhuis wordt te koop gezet en ze kunnen het zich niet veroorloven. En dat zet Aaron aan het denken.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 17.05 uur op Eén.