'Buren': week 27 (2020) - PREVIEW

Zo goed als alle soaps zijn in zomerreces, maar onze Australische 'Buren' blijven trouw op post. En met alle afgelaste sportevenementen zullen ze de komende maanden zo goed als elke werkdag zorgen voor een gezonde portie verstrooiing. Lees snel de preview voor deze week!

Maandag 29 juni 2020 - aflevering 8035

Elly wil er alles aan doen om te vermijden dat Mel Mark op de hoogte brengt van wat er tussen haar en Chloe is gebeurd. Maar Mel heeft zo haar eigen manier om met de situatie om te gaan. Toadie en Sonya krijgen een zoveelste tegenslag te verwerken: Andrea eist het hoederecht over Hugo en deinst er niet voor terug om het spel vuil te spelen. Bea zal alles uit de kast moeten halen om Lucas te overtuigen de garage niet aan Mel te verkopen.

Dinsdag 30 juni 2020 - aflevering 8036

Toadie wil niet dat Andrea en haar advocaten te weten komen dat Sonya kanker heeft. Maar dat is buiten Sonya zelf gerekend, die het heft in eigen handen neemt. Brengt ze zo het hoederecht over Hugo in het gevaar? Chloe en Mel tasten de grenzen van hun vriendschap af. Amy en Gary groeien voorzichtig weer naar elkaar toe, maar dat is niet naar de zin van Sheila. Wordt Gary opnieuw het slachtoffer van de bemoeienissen van zijn moeder?

Woensdag 1 juli 2020 - aflevering 8037

Sonya verbijt haar angst en frustratie en gaat de confrontatie aan met Andrea. De riskante onderneming lijkt zijn vruchten af te werpen, maar is er iets dat Sonya verzwijgt? De Rebecchi's brengen de buren op de hoogte van Sonya's strijd tegen kanker en de reacties zijn hartverwarmend. Maar het is een schok, vooral voor Terese. En het is Paul, niet Leo, die haar de steun kan bieden die ze nodig heeft. Wat betekent dit voor haar relatie?

Donderdag 2 juli 2020 - aflevering 8038

Leo is ondersteboven van de afwijzing van Terese. Ondanks haar gevoelens voor Paul wil Terese haar relatie met Leo nog een laatste kans geven, maar het is duidelijk dat ze zich er niet goed bij voelt. Wanneer Sonya te weten komt dat Mark zijn trouwplannen wil uitstellen, besluit ze hem eens flink de les te lezen. Toadie raakt verwikkeld in de vete tussen Gary, Sheila en Amy. En dat tot groot jolijt van Sonya, die met volle teugen geniet van de kleine dingen in het leven: roddelen over de buren.

Vrijdag 3 juli 2020 - aflevering 8039

Leo stort zijn gebroken hart uit bij Paul, die hem alle steun en troost wil bieden die hij nodig heeft. Tot hij te weten komt waarom Terese een einde heeft gemaakt aan hun relatie. Geven Paul en Terese eindelijk toe aan hun jarenlange gevoelens voor elkaar? Chloe en Mel groeien steeds meer naar elkaar toe en Chloe voelt zich klaar om haar ex een nieuwe kans te geven. Maar dat is duidelijk niet naar de zin van Elly.



