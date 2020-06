'Buren': week 26 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 22 juni 2020 - aflevering 8030

Mel is erin geslaagd Amy's afspraken met mogelijke kopers in de war te sturen en werpt zichzelf op als redder in nood. En dat maakt indruk op Paul. Amy vindt een troostende schouder bij Gary, maar wanneer ze haar gevoelens voor hem weer voelt opborrelen, slaat ze in paniek en laat ze hem verweesd achter. Aaron maakt zich zorgen over Elly's jaloerse gedrag en moedigt Chloe aan om Mel een kans te geven.

Dinsdag 23 juni 2020 - aflevering 8031

Sonya houdt zich sterk tijdens haar eerste chemosessie en is ook vastberaden om Nell te vergezellen op haar eerste schooldag. Toadie probeert zijn verdriet en angst te verbijten, maar staat op het punt te bezwijken onder de druk. Vooral wanneer vrienden en familie lastige vragen beginnen te stellen. Amy voelt zich schuldig over hoe ze Gary heeft behandeld en biedt hem haar excuses aan. Maar dat volstaat niet voor een woedende Sheila.

Woensdag 24 juni 2020 - aflevering 8032

Wanneer Sonya te weten komt dat Toadie zijn frustraties heeft afgereageerd op zijn familieleden, beseft ze dat hij deze last niet alleen kan dragen. Ze brengt Shane op de hoogte, die Toadie meteen verzekert dat hij op zijn onvoorwaardelijke steun kan rekenen. Maar hij beseft nog niet hoe diep zijn broer eigenlijk zit. De trouwplannen van Elly en Mark blijven voor spanningen zorgen met Chloe. En dat zet nu ook Piper aan het denken.

Donderdag 25 juni 2020 - aflevering 8033

Wanneer Paul aan het flirten slaat met een klant, reageert Terese met een jaloerse uitbarsting. De spanning tussen de twee is duidelijk te snijden. Kunnen ze zich bedwingen? Elly's vrijgezellenavond is een groot succes, behalve voor Chloe. Ze probeert haar gedachten te verzetten met Mel, maar of dat zo'n goed idee is... Sonya maakt zich ernstige zorgen over de manier waarop Toadie met haar ziekte omgaat.

Vrijdag 26 juni 2020 - aflevering 8034

Terese probeert haar gevoelens voor Paul te onderdrukken en zich te focussen op haar relatie met Leo, maar krijgt het daar steeds moeilijker mee. Paul stort dan weer zijn hart uit bij Leo, wat Terese ertoe aanzet een hartverscheurende beslissing te nemen. Aaron confronteert Elly met de onredelijke manier waarop ze Chloe behandelt. Bea maakt zich zorgen over de toekomst van de garage. Komt haar job in het gedrang?



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.