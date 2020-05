'Buren': week 22 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 25 mei 2020 - aflevering 8011 (16.10 uur)

Nadat ze wordt afgewezen door Paul en haar theorie dus niet blijkt te kloppen, besluit Terese haar strijd op te geven en te aanvaarden dat Leo haar niet meer wil. Ondertussen groeien Delaney en Leo steeds meer naar elkaar toe. Xanthe twijfelt nog steeds over haar toekomst en haar familie haalt alles uit de kast om haar te overtuigen om voor haar grote droom te kiezen. Gary doet een poging om zich te excuseren bij Dipi, maar dat is absoluut niet naar de zin van Shane.

Dinsdag 25 mei 2020 - aflevering 8012 (16.00 uur)

Wanneer Amy het voor hem opneemt, groeit bij Gary weer de hoop dat hun relatie misschien toch niet voorbij is. Helaas denkt Amy daar anders over. Xanthe staat op het punt Ramsay Street achter zich te laten en neemt afscheid van familie en vrienden. Ze overweegt ook langs te gaan bij Finn, maar is dat wel een goed idee? Bea is nerveus voor haar eerste optreden en wordt daarbij niet geholpen door een humeurige Sheila. Gelukkig staat Ned wel voor haar klaar.

Woensdag 27 mei 2020 - aflevering 8013 (16.50 uur)

Amy wil er even tussenuit en besluit Jimmy te gaan bezoeken in New York. Ondertussen moedigt Sheila haar zoon aan om niet op te geven en te blijven vechten voor zijn relatie met Amy. Fay komt op bezoek en Chloe ziet er tegenop om haar moeder te vertellen over haar gezondheidstoestand. Maar al snel blijkt dat Chloe geen andere keuze zal hebben dan eerlijk te zijn. Mark wil de draad van zijn carrière weer oppikken, maar dan moet hij wel een moeilijke beslissing nemen.

Donderdag 28 mei 2020 - aflevering 8014 (16.50 uur)

Chloe brengt haar moeder op de hoogte van haar erfelijke aandoening en de mogelijkheid dat voor haar dezelfde diagnose zal gelden. Hoewel het een enorme klap is voor Fay, probeert ze zich sterk te houden. En Chloe vindt troost in de armen van Elly. Leo krijgt het steeds moeilijker om de komedie met Delaney vol te houden, en dat is ook David niet ontgaan. Susan slaagt er maar niet in om Finn uit haar hoofd te krijgen en zoekt opnieuw zijn broer Shaun op. Maar dat is niet naar de zin van Bea.

Vrijdag 29 mei 2020 - aflevering 8015 (16.05 uur)

Leo maakt een einde aan zijn relatie met Delaney en denkt dat daarmee de kous af is. Maar dan arriveert haar vader in Erinsborough, en die zint op wraak. Nu Susan naar Sydney is vertrokken, besluit Bea zelf contact te zoeken met Shaun. Wat is ze van plan? Op aanraden van Fay probeert Mark zijn zus te overtuigen om toch naar zijn huwelijk te komen, maar Chloe houdt voet bij stuk: ze kan het niet aan om de persoon van wie ze houdt te zien trouwen met haar broer.



'Buren', van maandag tot vrijdag op Eén.