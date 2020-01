'Buren': week 2 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 6 januari 2020 - aflevering 7918

Aaron staat op het punt te breken onder Pauls hoge eisen, letterlijk en figuurlijk. Sonya geeft toe dat ze moeite heeft met de rol die ze kan spelen in Hugo's leven, maar Susan probeert haar ervan te overtuigen dat een biologische connectie niet alles is. Elly moedigt Amy aan om Rob mee te nemen naar het feest van Aaron en David, maar ondanks haar onmiskenbare gevoelens voor hem wil ze toch niet te hard van stapel lopen.

Dinsdag 7 januari 2020 - aflevering 7919

David weet niet wat hij moet denken van Aarons uitbarsting en ook Paul wast zijn handen in onschuld. Aaron vreest dat hij David opnieuw heeft weggejaagd en schakelt Mark in om hem te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Mishti gaat op een eerste afspraakje met haar potentiële huwelijkspartner. Maar wanneer hij onmiddellijk op één knie gaat, slaat de schrik haar om het hart. Is dit echt wat ze wil? De Rebecchi's krijgen een professionele fotoshoot cadeau, maar die loopt niet van een leien dakje.

Woensdag 8 januari 2020 - aflevering 7920

David weigert terug te komen op zijn drastische beslissing zolang Paul zich niet verontschuldigt. Wanneer Terese hoort wat er aan de hand is, besluit ze een hartig woordje met Paul te gaan praten. Leo is gecharmeerd door haar bezorgdheid en krijgt bevestiging van zijn vermoedens: zijn gevoelens voor haar zijn wederzijds. De verleiding is groot, maar geeft Terese er ook aan toe? Karl en Susan gaan op zoek naar Karls halfzus, Jemina. Maar ze lijken van een kale reis terug te komen.

Donderdag 9 januari 2020 - aflevering 7921

Voor Aaron en David is de grote dag eindelijk aangebroken: ze gaan trouwen. Maar wanneer Susan niet lijkt op te dagen, moeten ze in allerijl een nieuwe celebrant zoeken. En wanneer de rug van Aaron het begeeft, is de chaos compleet. Ook voor Susan gaat de dag van kwaad naar erger. En dan weet ze nog niet wat voor schok zij en Karl te verwerken zullen krijgen. En wanneer Leo en Terese samen in een hotelkamer belanden, is de spanning niet meer te houden. Geven ze eindelijk toe aan hun gevoelens voor elkaar?

Vrijdag 10 januari 2020 - aflevering 7922

Karl is dolgelukkig met de onverwachte komst van zijn zus, maar Susan denkt er het hare van. Waarom komt ze nu plots toch opdagen, na haar botte afwijzing? Wanneer Leo hoort hoe trots Paul is op David en hem, steekt zijn schuldgevoel op en besluiten hij en Terese hun gevoelens te onderdrukken en hun relatie puur professioneel te houden. Chloe is opgelucht wanneer ze vermoedt dat haar moeder geen huntington heeft. Maar kloppen die vermoedens wel?

'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.