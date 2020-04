'Buren': week 16 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 13 april 2020 - aflevering 7983

De plannen van Aaron en David slaan in als een bom bij Chloe, die niet anders zal kunnen dan haar broers eindelijk de waarheid te vertellen over haar gezondheidsproblemen. Wanneer Alice hoort wat Toadie van plan is, slaat ze in paniek en besluit ze een enorm risico te nemen. Elly doet haar uiterste best om een goede indruk te maken bij de nieuwe schooldirecteur, maar het wordt al snel duidelijk dat dat niet makkelijk zal worden.



Dinsdag 14 april 2020 - aflevering 7984

Alice wordt op heterdaad betrapt door Ned, maar ze slaagt erin hem om de tuin te leiden. Meer nog, ze wordt door Toadie en Sonya geprezen voor haar heldendaad. En zo kan ze de laatste fase inzetten van haar plan om hun huwelijk te doen stranden. De Brennans en hun geliefden moeten bekomen van het schokkende nieuws van Chloe. Mark wil meteen actie ondernemen, maar Aaron blijft liever in het ongewisse over zijn toestand. En dat tot grote ontsteltenis van David.

Woensdag 15 april 2020 - aflevering 7985

Alice speelt Toadie en Sonya tegen elkaar uit en slaagt er op die manier in om een conflict te creëren. Ondertussen begint Sonya ook de fysieke gevolgen te voelen van de kwaadaardige plannen van Alice. Yashvi en Xanthe moedigen een onzekere Bea aan om haar gevoelens voor Ned niet langer te onderdrukken. Sheila is verheugd over haar trip naar Nieuw-Zeeland, maar de spanningen tussen haar en Xanthe zijn een domper op de feestvreugde.

Donderdag 16 april 2020 - aflevering 7986

Jane heeft een positieve invloed op Paul, maar hoe zal ze reageren als ze te weten komt waarvoor ze naar Erinsborough is gehaald? Terese wordt nog maar eens geconfronteerd met het grote leeftijdsverschil tussen haar en Leo. Kan Jane haar voor eens en voor altijd geruststellen? Alice probeert Toadie ervan te overtuigen dat het gedrag van Sonya een negatieve impact heeft op Nell, maar hij is niet onder de indruk. Is Alice een stap te ver gegaan?

Vrijdag 17 april 2020 - aflevering 7987

Paul beseft dat hij zichzelf zal moeten heruitvinden als hij een kans wil maken bij Jane. Ze is bereid hem die kans te geven, maar dan wel op één voorwaarde: hij moet het bijleggen met zijn familie. Mark is nerveus voor de resultaten van zijn test en reageert zich af op Bea. En dat is niet naar de zin van Ned. Elly neemt het niet al te nauw met de strenge regels van Jane, en dat heeft zware gevolgen voor haar carrière.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.