'Buren': week 14 (2020) - PREVIEW

Ook deze week voelen de 'Buren' nog de impact van de coronacrisis in Vlaanderen. En zorgt hier en daar voor een aangepaste programmering waardoor er woensdag en donderdag geen uitzending is.

Maandag 30 maart 2020 - aflevering 7969

Alice maakt een inschattingsfout door te flirten met Karl, maar het saboteren van Sonya verloopt helemaal volgens plan. Paul probeert Gary opnieuw een loer te draaien, maar weer is Gary hem te slim af. Dat is voor een vernederde Paul de spreekwoordelijke druppel en hij gaat helemaal door het lint. Aaron doet een poging om David op te beuren, maar slaat de bal helemaal mis.



Dinsdag 31 maart 2020 - aflevering 7970

Chloe probeert haar trip met Pierce zo zakelijk mogelijk te houden, maar Pierce is tot over zijn oren verliefd en overdondert haar met zijn gevoelens. Ze ziet geen andere mogelijkheid dan het letterlijk op een lopen te zetten. Alice is van slag door Toadies bezoek aan Andrea en moet drastische maatregelen nemen. Paul weigert zich te verontschuldigen tegenover Gary, wat Terese op een idee brengt. Wordt dit de genadeslag voor Paul?

Woensdag 1 april 2020 - geen uitzending

Aangepaste programmering

Donderdag 2 april 2020 - geen uitzending

Aangepaste programmering

Vrijdag 3 april 2020 - aflevering 7971

Wanneer Pierce merkt dat Chloe verdwenen is, slaat hij alarm bij Mark, die meteen een zoekactie op touw zet. Ondertussen schakelt een wanhopige Chloe Elly in om haar te helpen bij een wel heel drastische oplossing voor haar problemen. Yashvi ziet zich genoodzaakt om de ring van Chloe te verkopen en maakt de cruciale fout om Paul te vertellen waar het kostbare sieraad vandaan komt. Is dit het ontbrekende puzzelstukje waarmee hij zijn hotel toch kan redden?



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.