'Buren': week 11 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 9 maart 2020 - aflevering 7959

Chloe komt dankzij Pierce te weten wat Paul in zijn schild voert. Maar wanneer hij haar vervolgens een dure armband cadeau doet, vraagt ze zich af of ze die informatie nu wel kan doorspelen aan Terese. Elly en Mark komen in een gênante situatie terecht, maar dat heeft wel positieve gevolgen voor hun relatie. Sonya botst op een behulpzame dame die ook nog eens kinderoppas blijkt te zijn. Is deze mysterieuze vrouw de redding voor haar chaotische huishouden?

Dinsdag 10 maart 2020 - aflevering 7960

Alice blijkt al snel een zegen te zijn voor de Rebecchi's: ze kan poetsen, koken én voor de kinderen zorgen. Amy en Gary besluiten hun relatie naar een hoger niveau te tillen. Paul voelt zich verraden door zijn kinderen en zint nog steeds op wraak. Susan probeert op hem in te praten. Kan ze een gevoelige snaar raken?

Woensdag 11 maart 2020 - aflevering 7961

De Rebecchi's verheugen zich op de intrek van Alice. Wanneer Piper het medaillon van Cassius terugvindt, beslist ze om het terug te brengen. Verder wil ze niks meer met hem te maken hebben. Bij Gary en Amy loopt het in de slaapkamer niet zo vlot als ze verwacht hadden. Het is tijd om actie te ondernemen.

Donderdag 12 maart 2020 - aflevering 7962

Piper kan het idee van een mogelijke zwangerschap niet aanvaarden, maar tegelijkertijd zoekt ze wel weer toenadering tot Cassius. Paul blijf het moeilijk hebben met de relatie van Therese en Leo en zoekt een bondgenoot in Chloe om Therese terug te pakken. Neds schuldgevoel begint aan hem te knagen en hij beslist Cassius te bezoeken en zijn verontschuldigingen aan te bieden. Aaron doet hem een voorstel om zijn schuld af te betalen.

Vrijdag 13 maart 2020 - aflevering 7963

Alice moet tot haar grote spijt vaststellen dat ze niet in haar opzet is geslaagd, maar met de informatie die ze van Dipi heeft, broedt ze al snel op een nieuw plan. Intussen geraakt Ned er steeds meer van overtuigd dat Paul wel iets te maken zou kunnen hebben met de plotse rijkdom van Chloe.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.