'Buren': week 1 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 30 december 2019 - geen uitzending

Sporza: Jumping Mechelen

Dinsdag 31 december 2019 - aflevering 7915

Cassius probeert Ned af te wimpelen met een halve waarheid en smeekt hem om niks te zeggen tegen Piper. Ned wil het hart van zijn zus niet breken, maar zou hij haar toch niet beter vertellen wat hij gezien heeft? Aaron gaat gebukt onder de druk die Paul hem oplegt en de voorbereidingen voor zijn huwelijk. Bezwijkt hij nog voor de grote dag is aangebroken? Sheila is niet onder de indruk van Clives prestaties in de slaapkamer. Kan Dipi hen daarbij helpen?

Woensdag 1 januari 2020 - geen uitzending

Sporza: Jumping Mechelen

Donderdag 2 januari 2020 - aflevering 7916

Hoewel Bea en Ned haar verzekeren dat hun relatie puur vriendschappelijk is, voelt Elly zich er toch niet gemakkelijk bij. Kan Susan haar geruststellen? Ondertussen begint Ned zelf te twijfelen aan zijn gevoelens voor Bea. Xanthe heeft het gevoel dat ze achtervolgd wordt. Gary vreest meteen het ergste: weet Jeremy dat hij aan zijn geld heeft gezeten? Mark maakt zich zorgen over de nieuwe bijverdienste van zijn zus. En Karls zoektocht naar bloedverwanten levert voorlopig weinig op.

Vrijdag 3 januari 2020 - aflevering 7917

Marks aanvaring met Chloe zet hem aan het denken: hij mist een doel in zijn leven. Elly moedigt hem aan om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. En die vindt hij sneller dan verwacht. Xanthe weet niet wat ze moet aanvangen met de enorme som verzekeringsgeld. Elly en Karl weten wel raad, maar dat is dan weer minder goed nieuws voor Gary. Amy is onder de indruk van Robs interesse in haar werk en geeft eindelijk toe aan de verleiding. Maar dat op een wel heel slecht moment...

'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.