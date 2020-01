'BTK: A Killer Among Us' op Discovery

Op 15 januari 1974 deed de politie een gruwelijke ontdekking in de stad Wichita in Kansas: vier familieleden, onder wie twee kinderen van negen en elf, bleken op wrede wijze vermoord.

Justitie wist toen nog niet dat dit slechts het begin was van een dertig jaar durende moordperiode gepleegd door één man die pas in 2005 werd opgespoord. De moordenaar kreeg de aanduiding BTK vanwege de sinistere manier waarop hij zijn slachtoffers behandelde: Bind, Torture en Kill.

De documentaire 'BTK: A Killer Among Us' reconstrueert de gruwelijke gebeurtenissen en spreekt met betrokkenen uit die periode, onder wie BTK’s dochter die openlijk vertelt hoe het is om een kind te zijn van een seriemoordenaar.

