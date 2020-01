'Brain Man' begeeft zich in de virtuele wereld

Ook virtuele werelden en suggestie kunnen je brein be´nvloeden. Daarover gaat het in de vierde aflevering. Otto-Jan Ham gooit zich daarbij op hypnose, virtual reality en psychedelica.

Eerst trekken Bart en Otto-Jan naar psychiater Dirk De Wachter. Die hypnotiseert Otto-Jan om hem zo wat meer tot rust te brengen. Hypnose blijkt geen onzin, maar een heel nuttige therapeutische techniek.

Bart en Otto-Jan gaan vervolgens naar Barcelona. Daar kan Otto-Jan met een VR-helm advies geven aan zijn virtuele alter-ego. Hij kruipt daarvoor in de virtuele huid van Sigmund Freud.

De zoektocht naar ultieme hersenervaringen brengt Otto-Jan en Bart ook naar een 'psychedelisch weekend'. Onder deskundige begeleiding nemen ze een stevige dosis van het hallucinogene middel psilocybine, dat ook in sommige paddenstoelen zit. Is dat de ultieme brain hack? Of zijn de risico’s toch groter dan de voordelen?

'Brain Man', dinsdag 28 jaanuari om 21.20 uur op Canvas.