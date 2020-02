Blijf in maart gezellig binnen met de programma's van Cartoon Network en Boomerang

Foto: Boomerang - © Media Tornado 2020

Maak kennis met Sheriff Mao Mao, een misdaadbestrijdende samoeraikat! Samen met zijn trouwe sidekicks Badgerclops, een cyborg lamzak, en Adorabat, de schattige vleermuis, beschermt hij de brave burgers van Pure Heart Valley tegen monsters, slechteriken en ander gespuis!

'Mao Mao: Heroes of Pure Heart' is een flitsende animatiereeks boordevol actie, avontuur en vriendschap! De reeks combineert typische Cartoon Network humor met zorgvuldige animatie en spannende verhalen.

De serie werd gecreeërd door Parker Simmons en is geproduced door Cartoon Network Studios en Titmouse.

Nieuwe afleveringen van 'Victor & Valentino'!

Vanaf 16 maart, elke dag om 16.20 uur

In de serie volgen we de halfbroers Victor en Valentino die hun zomer doorbrengen bij hun oma in Monte Macabre, een klein mysterieus stadje waar de folklore en legendes uit Latijns-Amerika tot leven komen.

Victor en Valentino ontmoeten allerlei wezens uit de onderwereld tijdens hun verkenning van Monte Macabre. Het is hun nieuwsgierigheid die ervoor zorgt dat de bovennatuurlijke elementen en figuren tevoorschijn komen. Ze komen daardoor op plekken die alleen in legendes bestaan!

'Victor & Valentino' is vanaf 16 maart elke dag om 16.20 uur te zien op Cartoon Network.

Nieuwe afleveringen van 'Ben 10'

Vanaf 23 maart, elke weekdag om 20.35 uur

'Ben 10' is terug met gloednieuwe afleveringen! De 10-jarige, energieke Ben Tennyson, die met zijn Omnitrix buitenaardse krachten oproept, zet ook dit keer verschillende situaties naar zijn hand.

'Ben 10' bevat actie, spanning en heel veel plezier, waarbij favoriete en gloednieuwe aliens hun opwachting maken. Samen met zijn nichtje Gwen en Opa Max weet deze tiener keer op keer de dag te redden.

'Mr. Bean' is terug!

Vanaf 2 maart, elke dag om 18.00 uur

'Mr. Bean' is terug op Boomerang met gloednieuwe afleveringen! Ook dit keer ontstaan er overal problemen waar de brave man langskomt. Vooral bij Mrs. Wicket, de strenge huisbaas van Mr. Bean, en haar eenogige kat Scrapper lopen de irritaties wederom hoog op!

De gloednieuwe afleveringen van 'Mr. Bean' zie je vanaf 2 maart elke dag om 18.00 uur bij Boomerang!

Avonturen in het Boomerang landhuis!

Vanaf 14 maart, elk weekend om 13.00 uur

In het landhuis van zowel Tom & Jerry als Taffy beleef je de grootste avonturen en achtervolgingen! Bekijk de leukste afleveringen vanaf 2 maart, elk weekend om 13.00 uur bij Boomerang!

In de 11-minuten durende afleveringen van 'De Tom en Jerry Show' volg je de altijddurende strijd tussen de twee meest geliefde personages aller tijden. De stadse omgeving wordt zo nu en dan verruild voor een meer fantasierijke omgeving. De basis van het klassieke kat-en-muisspel zorgt keer op keer weer voor eindeloze verwikkelingen, mogelijkheden en tijdloos plezier!

Mevrouw Muchmore woont samen met haar geliefde hond Bentley op een groot landgoed. Wasbeer Scruggs leeft op de vuilnisbelt en ontdekt het rijke huishouden. Hij besluit zich voor te doen als kat Taffy om zo een graantje mee te kunnen pikken van hun rijkdom. Alleen ... Bentley weet dat Taffy een wasbeer is en stelt alles in het werk om hem te ontmaskeren!