'Axel Gaat Binnen' ziet wat pestgedrag doet bij kinderen met obesitas

Woensdag 29 september neemt Axel Daeseleire zijn intrek in het Zeepreventorium in De Haan. Hier verblijven momenteel 320 jongeren, meer dan de helft van hen omdat ze obese zijn en iets willen veranderen aan hun gewicht en leefgewoontes.

De andere jongeren kampen met diabetes, longaandoeningen of bepaalde spierziekten. Axel leeft 5 dagen mee met leefgroep C, dit zijn kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Na een korte introductie mag hij er al meteen stevig invliegen en wordt hij in de fitnesszaal verwacht om te 'planken'.

Joyce worstelt met overgewicht sinds haar 5de en zit nu een jaar en twee weken in het Zeepreventorium. Ze is al 30 kilo afgevallen en wil er graag nog 20 kilo af. 'Is er ooit schaamte geweest omwille van teveel gewicht?', wil Axel weten. 'Ik schaamde me voor mijn lichaam en ik was altijd bang om buiten te komen. Wanneer ik naar school ging met het openbaar vervoer, voelde ik me altijd aangekeken. Op straat werd ik ook vaak nageroepen als dikzak en dat komt toch wel binnen', antwoordt Joyce. In het openbaar hield ze zich sterk, maar eens thuis, trok ze zich terug in haar kamer en snoepte ze stiekem.

Bij de jongeren die kampen met diabetes, wordt het suikergehalte in het bloed gemeten voor ze aan het ontbijt mogen beginnen. Op basis van wat ze gaan ontbijten, krijgen ze een insulinespuit. Jersey is al 10 maanden in het centrum en ook zij werkt aan haar obesitas. Ze is al 31 kilo afgevallen en is daar best wel trots op. Sinds het eerste leerjaar werd ze zwaar gepest omdat ze mollig was en anderen haar 'raar' vonden. In haar kamer ziet Axel een foto toen ze nog 31 kilo zwaarder was dan vandaag. 'Is er met die 31 kilo ook een stuk van je persoonlijkheid mee verdwenen?', vraagt Axel. 'Integendeel', antwoordt Jersey: 'Ik ben sterker geworden, mijn zelfvertrouwen is verbeterd en ik kan veel beter voor mezelf opkomen.'

Axel weet dat er gepest wordt op school, maar hij wist niet dat het in die mate was: 'Ik ben daar eigenlijk wel van geschrokken. In élk gesprek komt dit aan bod. Dit is vreselijk en ik word daar kwaad van... Degene die zich genoodzaakt voelt om anderen te pesten, moet dringend voor de spiegel gaan staan en even nadenken wat de gevolgen zijn van zo simpelweg een woord naar iemand te slingeren. Want de manier waarop dat woord aankomt bij degene voor wie het bestemd is, blijft heel lang nazinderen, misschien wel een leven lang.'

Axel doet na afloop van deze aflevering ook een warme oproep naar kijkers die geraakt zijn door het verhaal van de jongeren die aan bod kwamen. Kijkers kunnen hen een hart onder de riem steken door Rode Neuzen Dag te steunen. Dit kan ondermeer door AXEL te sturen naar het gratis SMS-nummer 8694. Ze ontvangen dan een link via dewelke ze een gift kunnen doen aan Rode Neuzen Dag.

