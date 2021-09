Axel Daeseleire leeft opnieuw mee achter gesloten deuren in 'Axel Gaat Binnen'

Axel Daeseleire geeft zich nog meer bloot dan in het vorige seizoen van 'Axel Gaat Binnen'. Op bijzondere plaatsen waar de deuren normaal gezien gesloten blijven, leeft hij 5 dagen en 4 nachten mee op het ritme van zijn medebewoners.

Op nooit eerder geziene locaties zoals een blindeninstituut, het zeepreventorium voor kinderen en jongeren met obesitas, en een luxe rusthuis gaat Axel in dialoog met de mensen die er verblijven en werken. Op die manier krijgt hij een inkijk in de mooie, oprechte en vaak aangrijpende verhalen die zich afspelen binnen deze muren.

In de eerste aflevering woensdag speelt Axel een thuismatch en neemt hij zijn intrek in De Markgrave in Antwerpen. In het centrum verblijven momenteel 48 personen die blind of slechtziend zijn en door hun beperking niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Markgrave wil bijdragen tot hun levenskwaliteit en de bewoners krijgen er ondersteuning en uiteraard ook onderdak. In zijn kamer ontdekt Axel alvast de dagplanning: 7u45: ontbijt, 12u30: middagmaal, 16u: koffie, 17u45: avondmaal en de bar is open vanaf 20u. 'Dat klinkt alvast goed!', lacht Axel.

In het centrum maakt hij onder andere kennis met Martine. Zij is dertig jaar geleden blind geworden na een zwaar verkeersongeval. Haar man had een zwaar drankprobleem en veroorzaakte met opzet het ongeluk. Hij stierf ter plaatse. Hun zoontje werd zwaargewond en Martine lag twee weken in coma. Haar aangezicht werd zodanig door glas beschadigd dat haar twee ogen verwijderd moesten worden. Nu, na al die jaren is ze best gelukkig in de Markgrave.

Krisje leeft al jaren met tunnelzicht en ziet dus maar heel beperkt. Axel krijgt aan de ontbijttafel een simulatiebril opgezet en zijn honger is al snel over. Na een paar minuten houdt hij het voor bekeken: 'Ik krijg er hoofdpijn van. Maar zelfs met die bril, ik kan me geen dagelijks leven inbeelden met die handicap… Respect, dames!'

Axel maakt ook kennis met Jef, oftewel DJ Jos, die blind werd door diabetes. Axel informeert welk plaatje hij het meest gedraaid heeft als voormalige DJ van Radio Butterfly. Het antwoord volgt snel: 'Leven en Laten Leven van Corry Conings', waarna Axel een verrassing voor hem in petto heeft.

In de dagopvang van de Markgrave komen mensen met een visuele beperking hun dag zinvol besteden. Axel gaat er aan tafel met drie dames die volledig blind zijn. En ze zijn hun zicht dan wel kwijt, hun gevoel voor humor zeer zeker niet. Er wordt openlijk gepraat over vibrators, stripclubs en... een goede douchespray. 'Ik vind het mooi hoe de dames ondanks hun beperking zo positief in het leven staan', merkt Axel.

'Axel Gaat Binnen', vanaf 15 september elke woensdag om 21.45 uur bij VTM. De afleveringen van 'Axel Gaat Binnen' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.