Axel Daeseleire gaat binnen in het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Gent

In 'Axel Gaat Binnen' neemt Axel Daeseleire voor vijf dagen en vier nachten zijn intrek in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) van Gent. Nooit eerder mocht hier een buitenstaander verblijven, laat staan enkele dagen op rij met een cameraploeg.

In het FPC verblijven geïnterneerden die omwille van een psychische stoornis zware of herhaaldelijke strafbare feiten hebben gepleegd. Ze werden geïnterneerd omdat ze door een gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar zijn bevonden voor de daden die ze gepleegd hebben. In het centrum ligt de focus op behandeling en zorg op maat door middel van therapie en dit binnen de juiste kaders wat veiligheid en bewaking betreft. Zo worden de geïnterneerden voorbereid om ooit, misschien, terug vrij te komen. Of, zoals ze in het FPC zeggen: geresocialiseerd. Het wordt Axel meteen duidelijk dat dit een zwaar beveiligde omgeving is. Zijn bagage en die van de productieploeg worden heel streng gecontroleerd. Na de boodschap: 'Als u gegijzeld zou worden, drukt u op deze knop', krijgt Axel het benauwd. Net zoals bij de geïnterneerden gaat de deur van zijn kamer op slot van 21.30 tot 7.00 uur ‘s ochtends. Opgesloten op zijn kamer slaat de paniek toe: 'Het gevoel van hier opgesloten te zitten… Ik kan hier niet tegen… Dit is een echte mindfuck!'

Axel praat onder meer met mannen die al een lange tijd in het FPC verblijven. Hij komt te weten wat hen ertoe dreef om de soms vreselijke feiten die ze begingen, te plegen. Hoe ze er nu tegenover staan. Of ze spijt hebben. Het zijn gesprekken die er serieus in hakken.

Na 5 dagen voelt Axel zich leeg en moe: 'Ik ga zwaar moeten douchen na dit verblijf. Niet alleen langs de buitenkant, maar ook onder m’n huid, want daar zijn al die verhalen onder gekropen en die zal ik niet zo makkelijk uitzweten.'

'Axel Gaat Binnen', woensdag 10 november om 21.50 uur bij VTM en ook op VTM GO.