Arnout Hauben interviewt dinsdag koning Albert I

Arnout: 'Koning Albert en Koningin Elisabeth spreek je uit in één adem. Ze vulden elkaar perfect aan. De koning-soldaat en de koningin-verpleegster zijn wat mij betreft de meest mythische figuren uit onze vaderlandse geschiedenisboeken.'

1917

Koning Albert inspecteert de Belgische loopgraven achter de IJzer. Het is winter, de oorlog is vastgelopen en uitzichtloos. Arnout wacht de koning op in de herenhoeve Sint-Flora in het gehucht De Moeren, bij Veurne. Hier bracht de koninklijke familie de donkere oorlogswinter van 1917 door. Albert laat tijdens het interview in zijn ziel kijken: ook hij wordt soms verteerd door twijfel en vraagt zich af hoe deze oorlog zal aflopen. Wanneer niet veel later koningin Elisabeth thuiskomt, krijgt Arnout de kans om samen met haar enkele foto’s te ontwikkelen in haar donkere kamer. De koningin is een verdienstelijke fotografe, de beelden die ze schiet brengen de oorlogsellende erg dichtbij. Ook de koningin is opvallend openhartig, want de oorlog verdeelt niet enkel de wereld in twee kampen. Ook op persoonlijk vlak is het voor Albert en Elisabeth een complexe zaak. De koning heeft namelijk Duitse roots en koningin Elisabeth is van Beierse afkomst. Bovendien vechten sommige van Elisabeths familieleden mee aan de andere kant van de frontlinie...

Albert I wordt vertolkt door Greg Timmermans, Elisabeth door Wine Dierickx en Leopold III door Kes Bakker.

2023

Arnout verkent de omgeving van het kasteel van Ciergnon, het buitenverblijf van de koninklijke familie in de Ardennen. Arnout ontmoet alpinist en koningskenner Mark Sebille. Samen beklimmen ze Les Aiguilles de Chaleux, een van de geliefde rotsmassieven van koning Albert. Tijdens het klimmen schets Marc de persoonlijkheid van Albert: een sportieve en timide man die, na de dood van zijn broer Boudewijn, tegen wil en dank koning werd.

Arnout neemt Prinses Esmeralda van België, de kleindochter van Albert en Elisabeth, mee op een fietstocht door de Westhoek. Samen bezoeken ze enkele locaties die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van haar grootouders tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dankzij Esmeralda leren we koning Albert en koningin Elisabeth op een andere manier kennen, niet alleen als koning-soldaat en koningin-verpleegster, maar ook als (groot)ouder en als mens.

Arnout ontmoet forensisch geneticus Maarten Larmuseau (KU Leuven) aan de voet van de rots in Marche-les-Dames, waar koning Albert op een gure winterdag in februari 1934 van de rotsen viel en overleed. Na zijn dood ontstonden er allerlei complottheorieën. Stierf hij echt door een klimongeval en of was er kwaad opzet in het spel? Maarten deed onderzoek naar het ongeval aan de hand van met bloed besmeurde boomblaadjes die op de plaats van het ongeval werden gevonden. Hij verzamelde met zijn team DNA-stalen van verwanten van Albert I om te achterhalen of ​ het bloed op de boomblaadjes écht van de koning ​ was.

