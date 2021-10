Anouk Matton zingt voor het eerst voor haar man in 'The Best Of Dimitri Vegas & Like Mike'

Dimitri Vegas & Like Mike: ze worden stilaan het grootste exportproduct van ons land. In 2009 stonden ze nog op het kleinste podium van Tomorrowland, een jaar later namen ze de main stage in.

Tot twee keer toe werden de broers bekroond tot best dj-duo ter wereld. 'The Best Of' zet hen op dinsdag 5 oktober in de bloemetjes met een top 5 van hun populairste songs volgens Vlaanderen. Daarin is een plekje weggelegd voor Higher Place, dat voor de gelegenheid wordt gezongen door Dimitri’s vrouw Anouk Matton. 'Ik heb eigenlijk nog nooit voor Dimi gezongen', klinkt het. 'Ik ga kapot van de zenuwen.'

Omdat zijn broer Mike in het buitenland zit, feest Dimitri in 'The Best Of' voor twee. Dat doet hij in mooi gezelschap. Naast Anouk Matton wordt het podium vrijgemaakt voor Laura Tesoro, die zich uitleeft op Instagram. 'Ik mag 'fuck' zeggen op VTM, de max!'. Rapper Frenna, in 2019 de meest gestreamde artiest van Nederland, haalt het podiumbeest in zich naar boven met 'When I Grow Up'. Helmut Lotti verrast met 'Complicated', waar hij een sexy ballad van heeft gemaakt. De grootste muzikale verrassing komt misschien wel van pianist Jef Neve, die de wereldhit The Hum onder handen neemt. 'Van zodra je mij een uitdaging geeft is het: hoe zotter hoe liever.' Jef maakt dan ook indruk met zijn ongewone versie…

De opnames van 'The Best Of' vonden afgelopen voorjaar plaats, niet lang voor de broers afscheid moesten nemen van hun papa Takis Thivaios. In de uitzending spreken hij en mama Nancy hun trots voor hun twee zonen uit. 'Ik heb altijd verwacht dat één van de twee in de zaak zou komen', aldus Takis. 'Maar we zagen het wel aankomen dat het hen niet interesseerde', vult Nancy aan. 'Als je kinderen daar dan ineens staan voor 20.000 man die joelen en roepen voor ze op het podium komen… dat is gewoon waanzin. Dan heb ik tranen in de ogen, dat is geweldig emotioneel.' 'We zijn fier op onze zonen', besluit Takis. Een getuigenis die Dimitri duidelijk emotioneert: 'Ik ben bijna door mijn pokerface gezakt. We zijn een hele hechte familie, maar gooien niet met complimenten. Dus dit is mooi om te zien.'

An Lemmens praat met Metejoor in podcast 'The Best Of - Next Generation'

Elke week breit An Lemmens online nog een vervolg aan 'The Best Of'. Via vtm.be pakt ze uit met een unieke podcast waarin ze met een jonge artiest praat die al heel wat op zijn of haar palmares heeft staan. Na Mathieu Terryn van Bazart, Emma Bale, Slongs, Laura Tesoro en Olivia Trappeniers is het deze week de beurt aan Metejoor. De podcast 'The Best Of - Next Generation' is te beluisteren op alle podcastplatformen én ook te bekijken op YouTube via deze link: https://vtm.be/the-best-of/beluister-en-bekijk-de-podcast-the-best-of-next-generation-hier.

'The Best Of Dimitri Vegas & Like Mike', dinsdag 5 oktober om 20.35 uur bij VTM.