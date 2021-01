Ann Van Elsen verklapt in 'Groeten Uit' meer over speciaal doopritueel van haar jeugdclubje

1991, het jaar waar je als prille tiener opgroeit met een metershoge kuif, tussen de boeken van 'De Babysittersclub' en met Amedee van VTM. Maar ook het jaar waarin radiopresentatrice en ex-miss Belgi Ann Van Elsen 12 was.

Dinsdag 19 januari om 20.40 uur bij VTM keert Ann samen met haar man Filip en nieuw samengesteld gezin terug naar 1991 in 'Groeten Uit'. Tijdens het weekend krijgt het gezin bezoek van jeugdvriendinnen Tine en Inge. Samen halen ze herinneringen van vroeger op.

'Wij hadden een hele toffe club', vertelt Inge. En dat clubje had meteen ook een bijzonder doopritueel: 'Als er iemand bij ons clubje wou komen, moest die persoon na school plassen in het emmertje met de spons om het bord schoon te maken. De volgende dag wanneer die spons gebruikt werd, lagen wij natuurlijk allemaal strijk van het lachen', vertelt Ann. Dochter June is geshockeerd: 'Dat doe je toch niet! Wat een vuile trien was jij, mama!'

Bekijk hier hoe Ann Van Elsen vertelt over hun uniek doopritueel:

'Groeten Uit', dinsdag 19 januari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.