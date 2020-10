'Alloo bij de Wegpolitie' zet een fan van Luk aan de kant

'Ik heb meer schrik van Luk Alloo. Ik zag de cameraman op de achterbank zitten en ik dacht: miljaar, dat meen je niet!', reageert een bestuurder morgen, donderdag 15 oktober, om 21.45 uur in 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM.

Hij wordt aan de kant gezet voor gsm-gebruik achter het stuur en agenten Francis en Yann vermoeden dat het voertuig te zwaar geladen is. De bestuurder steekt niet onder stoelen of banken dat hij fan is van Luk Alloo: 'Ik kijk naar alle episodes. 'Alloo in de Gevangenis', Alloo hier, Alloo daar.' Uiteindelijk krijgt de bestuurder een boete van 916 euro opgelegd en moet hij 750 kilogram zien kwijt te raken alvorens verder te rijden.

Op de E313 is een zwaar incident gebeurd. Agenten Gino en Griet snellen ter plaatse, waar ze ook agent Yann tegen het lijf lopen. 'Ons doel is de rijstrook zo snel mogelijk vrij te maken', aldus Yann. Bij een ongeval zijn er ook altijd ramptoeristen. 'Ze stoppen aan de overzijde om een foto te nemen of een glimp op te vangen van wat er gebeurd is. De mensen van de brandweer doen duidelijk teken om verder te rijden, maar één persoon staat gewoon stil en steekt zijn middelvinger uit naar hen. Die staat sowieso op de boek', vertelt een zichtbaar geërgerde Gino.

