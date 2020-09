'Alloo bij de Wegpolitie' zet de achtervolging in

Donderdag is Luk Alloo getuige van een grote achtervolging en een sterk staaltje teamwork in 'Alloo bij de Wegpolitie', om 21.45 uur bij VTM.

Agenten Yann en Francis werken mee aan een achtervolging op drie mannen die een voertuig hebben gestolen. 'Er zou een schot gelost zijn. Wij gaan zoveel mogelijk in bijstand', legt Yann uit. Samen met de RAGO wordt een zoekactie gehouden in een bos waar de drie zich schuil zouden houden. De vorige aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie' werd inmiddels bekeken door 622.000 kijkers, goed voor 32.1% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Het niet dragen van een autogordel is één van de drie meest voorkomende verkeersinbreuken. 'Streng op het dragen van de gordel? Ja. Ik vind dat heel belangrijk. Wij zien te veel accidenten met mensen die de gordel niet aan hebben en de overlevingskans is een pak kleiner', aldus agent Yann. Samen met zijn collega Glen beboet hij acht van de negen inzittenden in een busje wegens het niet dragen van de autogordel. 'Ik snap niet waarom mensen hun gordel niet dragen. Je koopt een auto en dat hangt er. Dat is gratis veiligheid dat je erbij krijgt', vertelt Yann. De acht inzittenden krijgen een boete van 116 euro per persoon.

Tijdens een wegcontrole van twee bestelwagens blijkt één voertuig 170 kilogram te zwaar te zijn. De chauffeur krijgt een boete van 400 euro en moet zijn lading overladen alvorens verder te rijden. Agent Francis zet ook een man, die op een plaats voor mindervaliden parkeert, resoluut op de bon. En agenten Griet en Gino worden opgeroepen voor een ongeval met een vrachtwagen en een personenwagen in de Kennedytunnel.

