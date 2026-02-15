'Alles in orde!' houdt halt bij de familie Van Beeck
Je hele huis eigenhandig verbouwen terwijl je er met je gezin van vijf in blijft wonen: het is een uitdaging die de familie Van Beeck twaalf jaar lang is aangegaan.
Al dat verbouwen en verhuizen in eigen huis zorgt sowieso al voor chaos, maar tel daar dan nog duizend-en-een interesses, de typische wanorde van drie tienerkinderen én een afkeer van opruimen bij, en het probleem wordt onoverkomelijk. Tot het team van 'Alles in orde!' langskomt, natuurlijk.
'Alles in orde!', maandag 16 februari om 20.45 uur op VRT 1.
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuwe TLC-show '6000-lb Diaries' volgt mensen van meer dan 270 kg: kan Dr. Now het verschil maken?
- 'De Krokusquiz' is terug! Ontdek de 10 BV-teams die strijden voor de prijzentafel!
- Nieuw seizoen van 'Death in Paradise' maandag in première op BBC NL
- Deze gasten zie je in het nieuwe seizoen van 'Dit Was Het Nieuws'
- Nieuw seizoen 'Yous & Yay in het Wild' op NPO 3
- Seizoen 15 van 'Death in Paradise' te zien op BBC First
- Over deze onderwerpen heeft 'Radar' het maandag
- Maandag in 'Close Up': Zet 'm op, Isabella!
- 'Alles in orde!' houdt halt bij de familie Van Beeck
- Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi': 'Als dit bij u zou gebeuren, is het kot hier te klein!'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live uit vanuit café Donkerbroek in Ooststellingwerf
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio Veronica lanceert (S)Top 520 met War Child
- Sky Radio Valentijn Top 50 te horen tijdens Valentijnsdag
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
Kijktip van de dag
Pascale Naessens stapt aan boord van de Columbus. De presentatrice en kookboekenauteur trekt eens niet met manlief Paul Jambers maar met Wim de wijde wereld in. Hij ontdekt achter haar elegante charme een vrouw met ballen. Pascale haalt Wim uit zijn comfortzone en neemt hem mee een berg op voor een onverwachte taichisessie.
'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.