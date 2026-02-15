'Alles in orde!' houdt halt bij de familie Van Beeck

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 15 februari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Je hele huis eigenhandig verbouwen terwijl je er met je gezin van vijf in blijft wonen: het is een uitdaging die de familie Van Beeck twaalf jaar lang is aangegaan.

Al dat verbouwen en verhuizen in eigen huis zorgt sowieso al voor chaos, maar tel daar dan nog duizend-en-een interesses, de typische wanorde van drie tienerkinderen én een afkeer van opruimen bij, en het probleem wordt onoverkomelijk. Tot het team van 'Alles in orde!' langskomt, natuurlijk.


'Alles in orde!', maandag 16 februari om 20.45 uur op VRT 1.



Persbericht VRT 1
https://www.vrt.be/vrtmax/
Kijktip van de dag

'De Columbus' met Wim Lybaert

Pascale Naessens stapt aan boord van de Columbus. De presentatrice en kookboekenauteur trekt eens niet met manlief Paul Jambers maar met Wim de wijde wereld in. Hij ontdekt achter haar elegante charme een vrouw met ballen. Pascale haalt Wim uit zijn comfortzone en neemt hem mee een berg op voor een onverwachte taichisessie.

'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.

