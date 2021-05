7 toptalenten én alle coaches zingen longen uit het lijf in halve finale 'The Voice van Vlaanderen'

De ontknoping van 'The Voice van Vlaanderen' nadert. Vorige week zagen 864.000 kijkers (live+uitgesteld) hoe Joke, Edison, Grace, Nanou, Robin, Simon en Ilias een plek wisten te verzilveren in de halve finale. Coaches Tourist, Laura en Niels hebben elk nog één kandidaat in de running om 'The Voice van Vlaanderen' te winnen, 'anciens' Koen en Natalia nemen het voortouw met twee kandidaten in hun team.

Vrijdag drijven deze 7 talenten het ritme op en gooien ze alles in de strijd voor de stem van de kijkers, die vanaf nu allesbepalend is. Elk talent krijgt 2 nummers om zich te bewijzen voor kijkend Vlaanderen: één solonummer én een duet met hun coach. Over de teams heen stemmen zij hun 5 favoriete finalisten immers naar de allerlaatste liveshow. De coaches kunnen weinig anders doen dan wachten op het oordeel van het publiek. Wie mag nog een laatste keer zingen in de grote finale en wie moet het podium onherroepelijk verlaten?

Afsluiten doet 'The Voice van Vlaanderen' vrijdag met een muzikale knaller van Regi en coach Niels Destadsbader. Samen brengen ze hun grote hit 'De Wereld Draait Voor jou'. Het nummer werd eind april 2021 gelanceerd en viel meteen in de smaak bij het publiek. Het werd gekozen als topschijf bij Qmusic en kwam een week later meteen binnen op de eerste plaats in de Ultratop 50.

Met deze nummers hopen de kandidaten zich te plaatsen voor de finale:

TEAM KOEN

Joke (20, Aalst) zingt Formidable van Stromae. Duet met coach: Everybody's Changing van Keane.

Robin (19, Lier) zingt Cream van Prince. Duet met coach: Naked van James Arthur.

TEAM NATALIA

Grace (18, Sint-Niklaas) zingt Jerusalema van Master KG ft Nomcebo. Duet me coach: Eternal Flame van The Bangles.

Simon (27, Brasschaat) zingt No Good van Kaleo. Duet met coach: Help! van The Beatles.

TEAM TOURIST

Ilias (21, Brasschaat) zingt Jealous van Nick Jonas. Duet met coach: Horizon van Tourist LeMC.

TEAM LAURA

Edison (25, Deurne) zingt Living For The City van Stevie Wonder. Duet met coach: Montero van Lil Nas X.

TEAM NIELS

Nanou (23, OLV-Waver) zingt Never Seen The Rain van Tones and I. Duet met coach: Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap Reesema & Pommelien Thijs.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 21 mei om 20.40 uur bij VTM.