1.250 versus 63 voor drie dagen in 'Steenrijk Straatarm'

De 10 rijkste Belgen bezitten samen evenveel als de overige 90%. In 'Steenrijk Straatarm' wisselen de twee uitersten drie dagen lang van huis, van leven en vooral: van budget. De eerste aflevering donderdag start bij de familie Gillias in Kontich (Antwerpen).

Het is de thuis van een nieuw samengesteld gezin met drie inwonende kinderen dat alles heeft, waaronder 8 wc’s. Zestig kilometer verderop in Turnhout staat de rijwoning van de familie Frans, een gezin van vijf met financiële problemen dat van het OCMW een tijdelijk huis bewoont… met slechts één toilet.

De wedde van Rob Frans (1.700 euro) gaat rechtstreeks naar de schuldbemiddeling. Het gezin moet rondkomen met het salaris van Elke en dat bedraagt 900 euro. Wanneer beide families van huis wisselen, ontdekken ze het te besteden budget voor de komende drie dagen. Rob en Elke krijgen 1.250 euro ter beschikking, een gigantisch bedrag voor het koppel. Aan de andere kant ontdekt de familie Gillias hun budget van… 63 euro. Hun zoon Reyno verjaart ‘s anderendaags en hij beseft al snel: 'Voor een taart is er al geen geld, voor een cadeautje zeker ook niet. Het is wat het is…'. Maar het is toch slikken voor de bijna 19-jarige.

Opent de life swap hun ogen? Liggen hun levens echt zo ver uit elkaar? Of blijken ze meer gemeen te hebben dan ze oorspronkelijk dachten?

'Steenrijk Straatarm', vanaf donderdag 30 september om 21.40 uur bij VTM 2. De afleveringen van 'Steenrijk Straatarm' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.